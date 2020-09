Yomil: "Saqué la fuerza para cumplir el sueño de El Dany"

Daniel Muñoz Borrego, conocido como El Dany, falleció en la madrugada del 18 de julio en el Hospital Calixto García, en la capital de la isla, a causa de un paro cardíaco, según reportó la prensa oficialista. Pero la familia considera que hubo negligencia médica en la muerte del artista de 31 años.

En medio del dolor por la pérdida y la frustración por cómo se dieron los hechos, Yomil se embarcó en una carrera contrarreloj para realizar un sueño de El Dany: que viera la luz un disco que representara unión entre los artistas del género urbano en Cuba y que éste saliera justamente el 26 de agosto, fecha en la que el dúo cumpliría su quinto aniversario. Y lo logró.

Ese sueño se materializó con el disco Los Champions ( Los Campeones), un ambicioso proyecto en el que participa la gran mayoría de los artistas del cubatón o reguetón cubano.

Los campeones del cubatón

Los Champions, una joya del género, contiene 24 canciones en las voces de 32 artistas, entre ellos Chacal, Eddy K, Lennier, Diván, Yulien Ovedo, Baby Lores, El Taiger, El Chulo, Osmani García, por mencionar algunos.

portada los champions.png Portada del álbum Los Champions, de Yomil y El Dany, que reúne a 32 artistas de la música urbana cubana. Cortesía/ Fusion 4 Media

“Era un sueño que el tenía, el de reunir a los artistas del género, y siempre lo hablábamos constantemente en el estudio. Yo saqué la fuerza casi a los 15 días de haber pasado eso y empecé a trabajar a full (de a lleno) en el estudio para poder terminar el disco a tiempo. Y gracias a Dios se cumplió lo que él quería y ha tenido gran aceptación; sé que por esa parte él está contento”, expuso Yomil, quien no conseguía pronunciar la palabra “muerte” al referirse a lo sucedido.

“La idea en sí de reunir a todos los artistas fue de Daniel. Él fue el primer motor impulsor para este gran proyecto, porque él siempre quiso sacar un álbum que reuniera a todos los artistas del género. Y todos mostraron un apoyo y una fuerza increíble. Todo el mundo está conmovido con esto de El Dany. Y se ha mostrado una seriedad, un respeto y un enfoque en este álbum que me ha impactado mucho, porque también eso muestra síntomas de madurez por parte de esos artistas”, añadió.

Pero no todo es color de rosa y algunos artistas fueron excluidos de Los Champions.

“Fue un álbum en el que reunimos al 85 por ciento del género de la música urbana en Cuba y sí faltaron muchos, los cuales hubiéramos querido que formaran parte de este álbum, pero debido a problemas personales, a que no mantenemos relaciones, no pudieron formar parte”, dijo Yomil.

Sobre si existe alguna posibilidad futura de colaborar con esos artistas que no fueron incluidos en esta producción, afirmó que solo trabajaría con uno.

“En el caso de Jacob Forever, sí. De los que no están, con él es con el único que tenemos buena relación, pero no pudo formar parte del disco porque tenía que venir a Cuba, y ya teníamos todo apartado para el lanzamiento”, reveló.

“En el caso de los demás, sí mantenemos una distancia. Yo me mantengo distante de todos ellos, y no veo que en un futuro haya una colaboración o algo así cercano. De todas maneras, yo me siento bien contento. Yo y el Dany, de saber que tenemos a la gran mayoría del género urbano apostando por una unión. Ellos no hicieron mucha falta. Hubiera sido bien bonito a modo de homenaje a la música urbana, pero en el concepto de unión no hicieron falta. No veo la manera de entablar una amistad”, agregó.

A la pregunta de a cuáles artistas se refería cuando decía “ellos”, contestó:

“Me refiero a Gente de Zona, Los 4, Chocolate. Ellos no tienen nada que ver con la amistad de nosotros. Y eso está ahí expuesto en las redes sociales. Son cosas que pasaron mucho a la falta de respeto y están en mi subconsciente, que van en contra de mi moral y mis principios para entablar una amistad con ellos. Por eso nos mantenemos bien distantes”.

Un vacío para siempre con la partida de El Dany

En cuanto a cómo ha procedido la familia ante el repentino fallecimiento de El Dany, Yomil aseguró que están luchando juntos por que se haga justicia, algo que reclamó desde el día que denunció la muerte de su amigo como mala práctica médica.

Yomil-y-El-Dany-9-1200x798.jpg Yomil y El Dany. Cortesía/ Fusion 4 Media

“La familia está haciendo todo lo necesario por la vía legal, están entregando las cartas en los lugares necesarios. Y es eso, simplemente, decidimos no decir nada por las redes y mantenernos tranquilos hasta que ellos [las autoridades] den el último dictamen. Y entonces decidiremos, porque lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia”, indicó.

Pero, ¿cómo se logra justicia de cualquier índole en un sistema totalitario al que están sometidos los cubanos?

Sin emitir su opinión acerca del régimen, Yomil confía en que la verdad siempre sale a la luz.

“La verdad es una sola y el Sol no se puede tapar con un dedo. Los que saben, saben, y aparte nosotros nos estamos basando en el trato que le dieron a mi hermano Daniel en esa madrugada; saben que hicieron las cosas mal. Y esperemos que recapaciten y que se haga la justicia necesaria. Es lo mínimo que pedimos la familia para que nuestro Daniel pueda descansar en paz”, manifestó.

Un rayo de esperanza

A pesar del sufrimiento de los últimos dos meses, a la vida de Yomil ha llegado alguien que le arranca sonrisas y le ha devuelto las ganas de vivir. Se trata de la actriz Daniela Reyes, su nuevo amor y en quien ha encontrado fortaleza.

“Llegó un momento especial a mi vida; me siento con fuerza y un poco más de motivación. Esta muchacha es muy carismática, tenemos muchas cosas en común. Y creo que sí, bueno, ojalá que duremos bastante tiempo o para toda una vida, sinceramente, me siento súper bien”, reveló.

En relación a cómo se conocieron y quién conquistó a quién, dijo:

“Oye… [risas] Se pudiera decir que somos vecinos. Ella vive a una cuadra de mi casa, y siempre existían las miradas, el zorreo como se dice, [risas] Bueno, primero me le declaré yo y la muchacha no cayó. Y luego pasó el tiempo y como que sola entró a jugar. Y ahí entré yo y todo se dio”.