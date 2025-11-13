Reina Letizia encabeza homenaje de estudiantes chinos a profesores de español

La reina Letizia preside la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en el Palacio del Pardo.

PEKÍN.- La Reina Letizia asistió este jueves en la Universidad de Estudios Extranjeros en Pekín a un acto con estudiantes de español . El evento rindió homenaje a los profesores españoles que llegaron a China en circunstancias diversas, muchos de ellos exiliados, y que trabajaron en este centro.

A su llegada fue recibida por un fuerte aplauso por los estudiantes presentes en el acto, muchos de los cuales explican que eligieron aprender español, entre otras cosas, porque disfrutan la cultura y la música, citando a cantantes como Rosalía.

Los estudiantes también se reunieron con gran expectación a su salida para hacerle fotos con sus teléfonos celulares.

Durante el acto, una estudiante contó lo que le llevó a decidir estudiar español y cómo lee novelas y ve series españolas para mejorar. Por otra parte, Alberto, un español que estudia chino, contó cómo nació su interés por China y su decisión de viajar a este país para aprender el idioma.

En el acto también ha participado el viceministro de Educación chino, Ren Youquan, quien calificó como gratificante que tanto la Reina como la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía estén aprendiendo chino y lo utilicen en el ámbito familiar.

El rector de la Universidad, Jia Wenjian, resaltó que en el centro se imparten más de 100 idiomas y esgrimó que a través de los idiomas se enseña el mundo a China y China al mundo.

“Esperamos que al aprender idiomas de todo el mundo nuestros jóvenes puedan acceder al corazón de sus pueblos”, añadió.

Con motivo de la visita de Doña Letizia, la Embajada española en Pekín y la universidad han inaugurado una placa en memoria de aquellos profesores españoles que, pioneros desde la década de 1950, impartieron clases de español en esta universidad y en otros centros y lugares de China.

“A todos ellos rendimos un tributo de gratitud y reconocimiento por su empeño en la enseñanza y divulgación de la lengua española en este país”, expresaron.

Enseñanza de español en China

Actualmente, más de 60.000 personas estudian español en China, donde hay unos 3.000 profesores de español, la mayoría de ellos chinos. Desde 2018, una reforma del currículo de Educación Secundaria permite que el español, el francés y el alemán se puedan enseñar como lenguas extranjeras en la enseñanza local, lo que permite que haya unos 200 centros de primaria y secundaria que oferten español, incluidos cinco con sección bilingüe.

Además, hay más de un centenar de universidades con departamentos de español y se calcula que cada año unos 5.000 alumnos chinos obtienen el grado de español y más de 12.000 cursan anualmente estudios superiores en España.

Tras la Revolución Maoísta de 1949, la enseñanza del español en China contó con la colaboración de profesores hispanoamericanos (procedentes principalmente de Argentina, Chile, México, Colombia y, a partir de 1959, Cuba), a quienes se unieron posteriormente 22 docentes españoles en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y en la Universidad de Pekín.

Este contexto contribuyó a formar la primera generación de hispanistas chinos: diplomáticos, traductores y académicos marcados por una clara influencia latinoamericana, que desarrollaron su labor en la Universidad de Pekín y en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín (Beiwai).

FUENTE: Europa Press