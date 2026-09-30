Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Arsht Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 1 al 9 de octubre
Arsht Center
Chucho Valdés celebra su 85 cumpleaños con un programa que contará con la participación de invitados como Joe Lovano y Terence Blanchard. El sábado 3 de octubre. Más información: www.arshtcenter.org.
Kaseya Center
Los Jonas Brothers regresan a Miami con la gira Burning Up Tour All Over Again. La cita es el lunes 5 de octubre de 2026. Más información: www.kaseyacenter.com.
Tower Teather
ART, una mordaz comedia de Yasmina Reza, expone cómo la compra de un cuadro en blanco desata una batalla entre tres amigos. El viernes 2 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.
Arsht Center
Marionetas de la Esquina: Superheroínas es una obra sobre la amistad, el coraje y el extraordinario poder que reside en nuestro interior. El 10 y 11 de octubre. Entradas en: www.arshtcenter.org.
Mindi Solomon
Kiwha Lee y Julia Kunin: Electromagnetic Signature es una dinámica combinación de obras bidimensionales y tridimensionales que exploran la tensión entre la presencia material y la información invisible. Hasta el 10 de octubre. Más información en: www. mindysolomon.com.
Books & Books
Books & Books invita a la proyección de la película de Kim A. Snyder The Librarians y un debate con sesión de preguntas y respuestas, como parte del inicio de la Banned Books Week. La cita es el domingo 4 de octubre a las 9:30 en Coral Gables Art Cinema, Coral Gables, FL. Más información en: www.eventbrite.com.