miércoles 30  de  septiembre 2026
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 1 al 9 de octubre

El pianista de jazz cubano Chucho Valdés se presenta el Adrienne Arsht Center, de Miami.

El pianista de jazz cubano Chucho Valdés se presenta el Adrienne Arsht Center, de Miami.

Cortesía/Adrienne Arsht Center
Por Sofía Calvo

Música

Arsht Center

Chucho Valdés celebra su 85 cumpleaños con un programa que contará con la participación de invitados como Joe Lovano y Terence Blanchard. El sábado 3 de octubre. Más información: www.arshtcenter.org.

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Kaseya Center

Los Jonas Brothers regresan a Miami con la gira Burning Up Tour All Over Again. La cita es el lunes 5 de octubre de 2026. Más información: www.kaseyacenter.com.

Escena

Tower Teather

ART, una mordaz comedia de Yasmina Reza, expone cómo la compra de un cuadro en blanco desata una batalla entre tres amigos. El viernes 2 de octubre. Entradas en: www.ticketplate.com.

Arsht Center

Marionetas de la Esquina: Superheroínas es una obra sobre la amistad, el coraje y el extraordinario poder que reside en nuestro interior. El 10 y 11 de octubre. Entradas en: www.arshtcenter.org.

Artes visuales

Mindi Solomon

Kiwha Lee y Julia Kunin: Electromagnetic Signature es una dinámica combinación de obras bidimensionales y tridimensionales que exploran la tensión entre la presencia material y la información invisible. Hasta el 10 de octubre. Más información en: www. mindysolomon.com.

Letras

Books & Books

Books & Books invita a la proyección de la película de Kim A. Snyder The Librarians y un debate con sesión de preguntas y respuestas, como parte del inicio de la Banned Books Week. La cita es el domingo 4 de octubre a las 9:30 en Coral Gables Art Cinema, Coral Gables, FL. Más información en: www.eventbrite.com.

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