miércoles 30  de  septiembre 2026
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Bruno Mars responde al baile sensual de Karol G con Drake en concierto

A través de Instagram, el cantante bromeó sobre los supuestos celos que le generó ver a Karol G y Drake bailando durante una presentación en Houston

Karol G y Bruno Mars en el videoclip de Still.&nbsp;

Karol G y Bruno Mars en el videoclip de "Still". 

Captura de pantalla/YouTube/Karol G
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Karol G continúa llevando su Viajando por el Mundo Tropitour por distintas ciudades de Estados Unidos, y en cada una de ellas la artista colombiana ha invitado a algunos de los colegas con los que colaboró en su álbum No me Arrepiento de Sentir Tanto, siendo Bruno Mars el primero en subir a la tarima con ella para interpretar el éxito Still.

Sin embargo, recientemente la medellinense protagonizó un sensual baile con Drake durante su actuación en Houston, Texas, el domingo 27 de octubre. Durante la interpretación de Ahí se puede apreciar a Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, bailando junto a Drake y posteriormente dándole la espalda para proceder a mover sus caderas cerca del rapero.

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Ante esto, el cantante reaccionó diciendo: "Ay, qué rico", lo que provocó las risas de Karol G y el público.

El video del momento se ha viralizado en redes sociales, generando una ola de comentarios al respecto. Sin embargo, lo que los fanáticos no vieron venir fue que Bruno Mars también tendría algo que decir.

Reacción

A través de Instagram, el cantante bromeó sobre los supuestos celos que le generó ver a Karol G y Drake bailando.

En la publicación se ve a Mars asomado en la ventanilla de un avión de forma pensativa. El pie de foto que la acompaña reza: "Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K. ¡¡Respóndeme cuanto antes!! ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!".

Bruno etiquetó tanto a la colombiana como al canadiense en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Bruno Mars (@brunomars)

El cantante de 40 años y la colombiana ya habían avivado los rumores de un supuesto romance durante la promoción de la canción Still.

En el videoclip se puede apreciar a las estrellas compartiendo risas en las gradas del estadio, pasando tiempo juntos en el camerino, divirtiéndose en un carrito que transporta carga en el estadio y disfrutando de los ensayos.

Posteriormente, llegan imágenes a color de la presentación de ambos en el concierto.

Mars sugirió en diversas publicaciones el estar "enamorado" de una latina, e incluso tras el lanzamiento de la pieza llegó a comentarle a Karol G en Instagram sobre lo serio del material audiovisual que grabaron: "Eso no me parece actuado, Carolina".

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