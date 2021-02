Restos de Burt Reynolds llegan a cementerio de Hollywood

Una lápida temporal en la que sólo dice “Burt Reynolds” ahora marca el sitio, pero se ha encargado un busto de bronce o piedra del actor con la esperanza de develarlo y abrirlo al público en septiembre, en su tercer aniversario luctuoso, dijo el presidente y copropietario de Hollywood Forever, Tyler Cassity, a The Associated Press.

Tras la ceremonia del jueves, una corona de flores fue colocada junto a la tumba y un único fan apareció con un pequeño Trans Am, el auto que se volvió sinónimo de Reynolds gracias a la película “Smokey and the Bandit” (“Dos pícaros con suerte”), y lo colocó sobre la lápida.

Reynolds llegó a ser uno de los astros más grandes de Hollywood en las décadas de 1970 y 80, conocido por su bigote, su risa altanera y su pavoneo. Protagonizó películas que incluyen “Deliverance” (“Amarga pesadilla”), “Gator” (“Gator el implacable”) y “Boogie Nights” (“Boogie Nights: juegos de placer”), por la que fue nominado a un Oscar.

Murió el 6 de septiembre de 2018, a los 82 años, en un hospital en Júpiter, Florida. Fue cremado a los pocos días. Un memorial con un pequeño grupo de familiares y amigos se realizó dos semanas después en Florida.

No está claro por qué tomó dos años y medio establecer su tumba, y los parientes de Reynolds, en busca de privacidad tras su deceso, no han dado información al público sobre el proceso.

Su sobrina Nancy Hess supervisa su patrimonio y asuntos legales y financieros que se resolvieron y cerraron en diciembre.

Reynolds descansa cerca del actor Tyrone Power en el cementerio, donde también están las tumbas y mausoleos de Judy Garland, Cecil B. DeMille, Rodolfo Valentino y Douglas Fairbanks. Al otro lado del lago, desde la tumba de Reynolds, están las de Johnny Ramone y Chris Cornell.

El cementerio, fundado en 1899 y ubicado cerca del terreno de Paramount Pictures, se ha vuelto tanto un sitio histórico como un centro cultural en Los Ángeles. Antes de la pandemia, eran comunes los conciertos y proyecciones de cine al aire libre. En meses recientes se han ofrecido clases de yoga con distanciamiento social.