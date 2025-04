Revelan que casa de Gene Hackman tenía una plaga de roedores

POLÉMICA Médico asegura que esposa de Gene Hackman no presentó síntomas de hantavirus

El portal reseñó que las autoridades hallaron roedores muertos y nidos en ocho sitios diferentes

"Se encontraron dos vehículos en la propiedad con indicios de roedores: nidos, excrementos y avistamientos de la plaga", señala el reporte.

Los investigadores hallaron trampas para roedores, lo que supone que la pareja estaba al tanto de la situación.

Autopsias

En marzo, en una rueda de prensa en la que participó Adan Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe; la doctora Heather Jarrell, jefa de investigación médica de Nuevo México; y la doctora Erin Phipps, veterinaria de salud pública estatal; las autoridades esclarecieron la causa de muerte de la pareja.

En concreto, revelaron que el actor murió a causa de una enfermedad cardiaca hipertensiva y aterosclerótica que padecía. Además, Hackman también sufría de Alzheimer, una patología que sugieren contribuyó en el deceso del oscarizado.

La autopsia también reveló que pese a no tener signos de deshidratación, el actor no tenía alimentos en su estómago, lo que evidencia que no había comido. En días pasados, los agentes informaron que el último latido que el marcapasos del actor registró fue el 17 de febrero, razón por la que sostienen que esa fue la fecha de su muerte.

Betsy Arawaka, quien ya presentaba signos de momificación en sus extremidades al momento de ser encontrada por las autoridades, falleció a causa de un síndrome pulmonar por hantavirus, una peligrosa enfermedad que es transmitida por el excremento de roedores que se encuentran infectados.

A la pianista se le realizaron pruebas de COVID-19 y otras infecciones, además de una prueba para constatar que no hubiera monóxido de carbono; pero los resultados dieron negativo.

Según la información recopilada, Arakawa murió días antes que Hackman.