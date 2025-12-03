Revista Hola reconoce en Miami a las 100 latinas más influyentes del año

Alejandro Nones capta la atención con su estilo y presencia al llegar al homenaje de líderes latinas.

MIAMI.- La noche del lunes el Adrienne Arsht Center de Miami se vistió de brillo, nostalgia y sofisticación para recibir la Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse (LPH), un evento que, desde esta primera edición, promete convertirse en una de las citas obligadas del calendario cultural latino en Estados Unidos.

Organizada por la revista ¡Hola! Américas, la celebración reunió a las mujeres más influyentes del entretenimiento, los negocios, el arte y la cultura, en una jornada dedicada al talento, la excelencia y la herencia latina.

Diario Las Américas estuvo presente en este evento que combinó glamour, música y emoción, y que tuvo un nombre propio como protagonista: Chita Rivera, la leyenda viva del teatro musical.

Toda la velada se diseñó en honor a ella. Con motivo de su homenaje, la gala se inspiró en el esplendor del Broadway de los años 50, la década que la vio emerger como una fuerza artística imparable. Rivera recibió la Mención Honorífica LPH 2025, entregada por Nagidmy Márquez Acosta, Chief Content Officer de ¡Hola! Américas, en uno de los momentos más aplaudidos de la noche.

Su nombre resonó entre las luminarias invitadas y su legado —que abrió puertas, rompió barreras y elevó la presencia latina en los grandes escenarios— se sintió en cada discurso, cada presentación y cada detalle de la festividad.

Una alfombra roja que brilló como un escenario

La jornada comenzó con una alfombra roja que derrochó elegancia y sofisticación. Celebridades de la industria desfilaron ante los flashes y micrófonos de los periodistas y creadores de contenido con vestidos deslumbrantes y estilismos que combinaron lujo y modernidad.

Entre los invitados destacaron Nadia Ferreira como conductora, Adamari López, Ximena Duque junto a Jay Adkins, Alessandra Villegas y Daniel Sarcos, Águeda López, Elena Rose, Bis La Médium, Chiquinquira Delgado, Simone Sussina, Rodolfo “El Chamo” acompañado de su esposa Tatiana París, Yotuel, Hanna Nicole Pérez Mosa y Ashley Grace Pérez Mosa del Duo Ha*Ash, el host Alejandro Nones, Carlos Adyan, Borja Voces, Erika de la Vega, Veronica Schneider, Mimy Succar, Calma Calmona, Cristy Solis, Yami Safdie, Itza Castillo, entre otros.

Cada paso sobre la alfombra fue un recordatorio de la fuerza del talento latino y del nivel de producción con el que ¡Hola! buscó inaugurar esta celebración.

Un espectáculo que viajó en el tiempo

Los jardines del Arsht Center se convirtieron en un escenario de época. Livings elegantes rodeaban una plataforma central donde artistas de primer nivel interpretaron canciones que rindieron tributo a los años dorados del teatro musical.

Las voces de Gilberto Santa Rosa, Ha*Ash, Elena Rose, Agustín Bernasconi, Chico Castillo, Alisún Solís, Mimy Succar, Nicole Zuraitis y Yami Safdie crearon una atmósfera envolvente, transportando al público a ese Broadway que elevó a Chita Rivera a la inmortalidad escénica.

Cada presentación fue un homenaje, no solo a un tiempo, sino a una mujer que lo cambió todo.

Sabores a la altura del glamour

La propuesta gastronómica del restaurante Cinco Jotas fue un paseo por la tradición española, en honor a la herencia editorial de la revista. Estaciones de jamón de bellota, croquetas, quesos artesanales y una selección exquisita de tragos, champán y vinos europeos acompañaron la ocasión con la misma elegancia que la iluminación y la música. Un detalle más que confirmó que esta ocasión no dejó ningún elemento al azar.

Medianoche con magia intacta

La jornada concluyó exactamente a la medianoche, como en los clásicos relatos que tantas veces ilustran las páginas de la publicación. Pero lejos de disiparse el encanto, el encuentro dejó la sensación de que el reconocimiento al talento latino apenas comienza.

Chita Rivera: la leyenda que cambió Broadway

Una vida dedicada al escenario

Nacida como Dolores Conchita Figueroa del Rivero, Chita Rivera es la figura latina más influyente en la historia del teatro musical estadounidense. Su disciplina, su energía magnética y su capacidad para transformar cada personaje en arte puro la convirtieron en un ícono desde muy joven.

Roles que marcaron época

Rivera inmortalizó papeles que hoy son referencia cultural. Su interpretación de Anita en West Side Story es considerada una de las más importantes del género, al igual que sus actuaciones en Chicago, Kiss of the Spider Woman y Bye Bye Birdie.

Con cada personaje, esta icónica mujer elevó la presencia latina en Broadway y abrió un camino antes inexistente.

Una carrera llena de honores

Su trayectoria incluye más de 10 nominaciones a los premios Tony, dos de ellos ganados, además del Kennedy Center Honor, la Medalla Presidencial de la Libertad y su inducción al American Theater Hall of Fame. Logros que la posicionan no solo como una artista, sino como un símbolo cultural.

Un legado eterno

A sus más de siete décadas de carrera, Chita Rivera sigue siendo un referente de excelencia, resiliencia y orgullo latino. Su homenaje durante la Gala Latina Powerhouse 2025 reafirmó que su influencia continúa inspirando a las nuevas generaciones y que su nombre es, sin discusión, sinónimo de grandeza.