Alejandro Sanz sobre Rosalía: "Es una digna representante de nuestra cultura"

El cantante Alejandro Sanz reflexionó sobre la influencia de los artistas españoles fuera del país, concretamente, el caso de Rosalía

El artista español Alejandro Sanz.

SALVA MUSTÉ vía Europa Press

MADRID.- El cantante Alejandro Sanz reflexionó sobre la influencia de los artistas españoles fuera del país -concretamente el caso de Rosalía-, asegurando que cuando salen "pasan cosas españolas fuera".

"Siempre que los artistas españoles salimos fuera pasan cosas españolas fuera y eso es bonito. Ella (Rosalía),además viene del flamenco -se acordó de Jerez el otro día- eso es muy bonito. Para la gente que nos gusta el flamenco es es un halago y es de agradecer. Es una digna representante de nuestra cultura", dijo Sanz.

En su nuevo disco, '¿Y ahora qué+?', el artista colabora con artistas como Rels B o la argentina Emilia Mernes en un trabajo que versa sobre el amor, aunque en algunos de los temas lo hace de manera muy irónica y "pícara".

Sanz lleva a sus espaldas más de 30 años en la industria musical y hasta ahora es el artista español con más premios Grammy en la historia del país.

"Había una frase que decía Sabina, que era buenísima. Decía: 'yo creía que pasaba de los premios pero eran los premios los que pasaban de mí'. Nos pasa a todos que al principio cuando no te dan nada dices 'a mí estos premios no me interesan'. Pero luego cuando te dan, todo el mundo va a recogerlos", comentó.

Así, ha puesto en valor estos galardones -tanto la edición latina como los que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos-.

"Tienen un aliciente y es que es el premio más importante de la música que existe. Son premios que vota la Academia, que votan tus compañeros, que votan los profesionales de la música. No se pueden comprar, no se pueden dar a dedo: 'si vienes te lo doy, si no vienes no te lo doy'. Eso no va así, es esto lo que le da un valor. Es como los Oscars en el cine. El valor que tiene es que está votado por la gente que realmente forman parte de la profesión".

FUENTE: Europa Press

