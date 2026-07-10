viernes 10  de  julio 2026
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"Elle", la precuela de "Legally Blonde", retrata el Seattle de 1995

Entrevista con los actores Zac Looker y Jacob Mozkovitz por el estreno de la serie Elle en Prime Video, la precuela de Legally Blonde

Escena de la nueva serie de Prime Video, Elle.

Escena de la nueva serie de Prime Video, Elle.

Cortesía/ Prime Video
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en Prime Video Elle, la precuela de la exitosa comedia de 2001 Legally Blonde, basada en la novela homónima de Amanda Brown.

La historia presenta la peculiar adolescencia de Elle Woods (Lexi Minitree), una joven inocente y mimada que, luego de vivir en la comodidad de Bel-Air, debe terminar su secundaria en la convulsa Seattle de 1995. Siguiendo la premisa de la trama original (la típica protagonista que es un pez fuera del agua), Elle deberá encontrar su voz propia en un lugar lleno de prejuicios contra ella y aprender una serie de códigos sociales que desconoce por completo. Lejos de la seguridad de su familia y lidiando con las inseguridades típicas de la adolescencia, nuestra protagonista aprenderá a crear nuevas amistades y unir fuerzas antagónicas para enfrentarse a las estructuras de poder corruptas de su escuela.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Zac Looker y Jacob Mozkovitz, quienes dan vida a Dustin y Miles, dos personajes completamente opuestos (el primero el clásico sweetheart y atleta, el segundo un patinetero revoltoso) y que serán claves en el desarrollo de Elle durante la secundaria. Ambos contaron cómo se aproximaron a la construcción de sus personajes para evitar los típicos clichés de las películas para adolescentes de la época. También abordaron la influencia que la música, vestuario y decorado tuvo en su performance y las lecciones que le aportan a la protagonista.

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