Ricky Martin celebra el cumpleaños 18 de los mellizos Matteo y Valentino

MIAMI.- Los mellizos Matteo y Valentino, hijos mayores del cantante puertorriqueño Ricky Martin, han cumplido 18 años. Y en Instagram el boricua no dejó pasar la oportunidad para dedicar un emotivo mensaje a quienes aún considera sus retoños.

"Toda la semana celebrando el cumpleaños #18 de los dueños de mi vida. Los amo hijos", escribió Ricky en una fototgrafía que compartió en las historias de la red social. En la imagen se puede a ver los jóvenes cuando eran niños, mientras disfrutaban de un día de piscina.

Tanto el artista como los mellizos han sido vistos en los últimos días disfrutando de paseos por San Juan, Puerto Rico.

Aunque no se ha revelado cómo los jóvenes celebraron su cumpleaños, se sabe que han estado rodeados de su padre y sus hermanos menores Lucía, de 7 años, y Renn, de 6; frutos de su matrimonio con Jwan Yosef.

Familia

Fue en 2008 cuando Ricky Martín se convirtió en padre de Matteo y Valentino. Ambos llegaron al mundo por medio de gestación subrogada.

En 2017, Martin y el artista Jwan Yosef se casaron. Entonces, el exmenudo habló abiertamente sobre cómo enfrentaba la paternidad y respondía a las dudas de sus hijos sobre tener dos padres.

“Mis hijos me preguntan sobre tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Esto es un hermoso sentido de libertad”, dijo a la revista Out.

Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin en 2023. En un comunicado, ambos artistas aseveraron que sus hijos eran su principal enfoque. “Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos”.