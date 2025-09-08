Ricky Martin en los VMAs 2025: "Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes"

El cantante puertorriqueño Ricky Martin posa con su premio Latin Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Los MTV Video Music Awards honraron la trayectoria de Ricky Martin al concederle el primer Latin Icon de la premiación. Durante la velada, en la que tuvo una presentación musical especial, el boricua agradeció a los organizadores y a sus fanáticos, reconociendo que son ellos su quienes lo inspiran.

Previo a recibir el galardón, el colombiano J Balvin subió al escenario del UBS Arena en Elmont, en Nueva York, para presentar al intérprete, recordando la influencia de la estrella pop y el legado que ha dejado en la música.

“Ricky Martin no solo preparó el terreno para la conquista latina, sino que lo construyó desde cero. Él me inspiró a mí y a muchos latinos. Si no fuera por él, yo no estaría aquí”, comentó.

El cantante de Livin’ La Vida Loca descendió del techo del lugar en una plataforma luciendo con una chaqueta blanca, un pantalón negro y un pañuelo en el cuello para interpretar un popurrí de sus grandes éxitos: Pégate, Shake Your Bon-Bon, Vente pa’ca, María y The Cup of Life; y mientras lo hacía, se desprendió de algunas de las prendas.

La presentación fue característica de los performance del puertorriqueño, logrando que diversas estrellas, entre ellas Ariana Grande, se pusieran de pie y aplaudieran. Ricky contó con un grupo de bailarines con quienes ejecutó algunos pasos al ritmo de las piezas en inglés y español.

Latin Icon

Tras culminar, Jessica Simpson se unió a él para hacer entrega del premio. "En 1999, cuando yo estaba empezando, la estrella del pop más grande del mundo me pidió que fuera su telonera en su gira Livin’ La Vida Loca. Fue un sueño hecho realidad”, dijo.

Fue entonces, cuando emocionado Ricky Martin dedicó un breve pero sentido discurso.

"Esto es muy sencillo, esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo subiendo al escenario. No solo ustedes aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Han pasado 40 años. Empecé cuando era un bebé y seguimos aquí. Solo queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música”, manifestó sonriendo y alzando el galardón.

"Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes y con ustedes en mi corazón”.