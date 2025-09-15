Ricky Martin pone en venta mansión en Nueva York

El cantante puertorriqueño Ricky Martin posa con su premio Latin Icon en la sala de prensa durante los MTV Video Music Awards en el UBS Arena en Elmont, Nueva York, el 7 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Tras una semana exitosa al recibir el primer Latin Icon de los MTV Video Music Awards, el cantante Ricky Martin ha decidido poner a la venta la mansión que posee en Nueva York .

Según informó People en Español, la propiedad la compró en 2012 por 5.9 millones de dólares y fue diseñado por el arquitecto Peter Marino y cuenta con una vista hacia el parque Carl Schurz por el East River.

"El hermoso espacio, con grandes ventanales, cuenta con 3,147 pies cuadrados. Su cocina es la envidia de todo chef y tiene gabinetes diseñados por Marino. Los baños son de mármol y de estilo spa. Hay una quinta habitación que puede usarse como una oficina, biblioteca o cuarto de bebé. Las amenidades en el edificio incluyen un gimnasio con estudios de yoga y pilates, un patio con cascada y una sala de juegos para niños", reseña el portal.

El New York Post informó que el boricua pide 6.45 millones por la propiedad ubicada en Upper East Side.

Homenaje

Los MTV Video Music Awards honraron la trayectoria de Ricky Martin al concederle el primer Latin Icon de la premiación. Durante la velada, en la que tuvo una presentación musical especial, el boricua agradeció a los organizadores y a sus fanáticos, reconociendo que son ellos su quienes lo inspiran.

Previo a recibir el galardón, el colombiano J Balvin subió al escenario del UBS Arena en Elmont, en Nueva York, para presentar al intérprete, recordando la influencia de la estrella pop y el legado que ha dejado en la música.

“Ricky Martin no solo preparó el terreno para la conquista latina, sino que lo construyó desde cero. Él me inspiró a mí y a muchos latinos. Si no fuera por él, yo no estaría aquí”, comentó.

Tras recibir de manos de Jessica Simpson el galardón, Ricky Martin dedicó un breve pero sentido discurso.

"Esto es muy sencillo, esto es para todos ustedes. Muchas gracias por sus aplausos. Soy adicto a sus aplausos, por eso sigo subiendo al escenario. No solo ustedes aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Han pasado 40 años. Empecé cuando era un bebé y seguimos aquí. Solo queremos unir países, romper fronteras y mantener viva la música”, manifestó sonriendo y alzando el galardón.

"Todo lo que hago, lo hago pensando en ustedes y con ustedes en mi corazón”.