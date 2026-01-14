Rihanna bromea sobre posibilidad de un cuarto bebé con A$AP Rocky

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

MIAMI.- Rihanna podría estar lista para ser madre de cuatro hijos. Al menos, esto dio a entender la superestrella durante una interacción con la ex concursante de Love Island, Montana Rose Brown, quien compartió sus propósitos para el Año Nuevo en un video publicado en Instagram.

“Decidiendo si ponerme en forma y lucir sexy o quedarme embarazada en 2026”, escribió la influencer, que tiene dos hijos con su prometido Mark O'Connor.

Los fanáticos no tardaron en notar el comentario de Rihanna, quien escribió en la publicación: “¡Espera! ¿Entonces no estoy loca? ¡Genial!”.

La nueve veces ganadora del Grammy y el rapero A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercera hija, llamada Rocki, el 13 de septiembre. También son padres de dos varones: RZA, nacido en 2022, y Riot, que nació en 2023.

Ella y el intérprete de Praise the Lord son pareja desde 2020 y a menudo hablan abiertamente sobre sus planes para el futuro.

"Siempre pensé que primero sería el matrimonio y luego un bebé, pero ¿quién dice que tiene que ser así? Desde luego, no voy a dejar que eso me impida ser madre", dijo Rihanna a la revista Vogue en abril de 2022.

Maternidad y familia

En septiembre de 2025, la revista People que la magnate de Fenty Beauty estaba llena de felicidad por la llegada de su hija.

"Obviamente, está muy agradecida por sus hijos, los tres, pero ya tenía ganas de tener una niña. Está encantada con su bebé", declaró una fuente cercana.

Aunque ambos han compartido detalles sobre la crianza de sus hijos, la pareja ha sido muy discreta en cuanto a lo que hace público sobre su relación sentimental.

Sin embargo, a finales de 2025, A$AP Rocky avivó los rumores de que ya podrían estar casados al referirse a sí mismo como un "esposo cariñoso" en una entrevista con la revista The Perfect Magazine.