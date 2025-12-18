Rihanna responde con humor tras obstaculizar vista en concierto de Mariah Carey

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

MIAMI.- Rihanna asistió a la final de la residencia navideña de Mariah Carey en Las Vegas, en Dolby Live at Park MGM. Durante la presentación, un video compartido en redes sociales captó a un fan pidiéndole que dejara de bloquearles la vista, junto con la divertida respuesta de RiRi.

Según el video, Carey estaba interpretando su icónico tema We Belong Together cuando Rihanna se levantó, aparentemente subiéndose a su silla o a otra persona, saludó con los brazos y le lanzó un beso a la Songbird Supreme en el escenario.

Otro asistente le pidió a Rihanna, aunque no queda claro si fue con un gesto físico o verbal, que se agachara para poder ver el espectáculo.

"¡Qué culpa, qué culpa!", preguntó en broma la ganadora del Grammy, quien se agachó, pero siguió bailando.

Embed Rihanna was yelled at by an audience member to sit down during Mariah Carey’s show in Las Vegas. pic.twitter.com/SGV1YacfOQ — Pop Crave (@PopCrave) December 17, 2025

En diciembre pasado, Rihanna asistió a la última parada del Christmas Time Tour de Carey en el Barclays Center en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, en donde la cantante le autografió un pecho.

Los fanáticos estallaron en aplausos en el momento en que ocurrió mientras Carey abandonaba el escenario para interactuar con los fanáticos durante Always Be My Baby.

All I Want for Christmas Is You de Carey se encuentra actualmente de nuevo en el puesto número uno del Billboard Hot 100, y la lista del 20 de diciembre de 2025 marcó la vigésima semana récord de la exitosa canción en el primer puesto desde su lanzamiento en 1994.