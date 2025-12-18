jueves 18  de  diciembre 2025
EN LAS REDES

Rihanna responde con humor tras obstaculizar vista en concierto de Mariah Carey

La intérprete de Umbrella protagonizó un momento viral al asistir de la residencia navideña de Carey en Las Vegas en Dolby Live en Park MGM

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

La cantante y actriz barbadense Rihanna. Las estrellas asisten a la 95ª Entrega Anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 12 de marzo de 2023.

AFP/Valeria Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Rihanna asistió a la final de la residencia navideña de Mariah Carey en Las Vegas, en Dolby Live at Park MGM. Durante la presentación, un video compartido en redes sociales captó a un fan pidiéndole que dejara de bloquearles la vista, junto con la divertida respuesta de RiRi.

Según el video, Carey estaba interpretando su icónico tema We Belong Together cuando Rihanna se levantó, aparentemente subiéndose a su silla o a otra persona, saludó con los brazos y le lanzó un beso a la Songbird Supreme en el escenario.

Lee además
Raúl Rocha y Victoria Kjaer Theilvig asisten a la ceremonia de iluminación del Empire State Building en honor a Miss Universo 2024, celebrada el 22 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
POLÉMICA

Emiten orden de aprehensión contra Raúl Rocha, propietario del Miss Universo
Afiche oficial de la cinta.
ESTRENO

Glamour y celebridades: así fue la premier de 'Los Casi Algo' en Miami

Otro asistente le pidió a Rihanna, aunque no queda claro si fue con un gesto físico o verbal, que se agachara para poder ver el espectáculo.

"¡Qué culpa, qué culpa!", preguntó en broma la ganadora del Grammy, quien se agachó, pero siguió bailando.

Embed

En diciembre pasado, Rihanna asistió a la última parada del Christmas Time Tour de Carey en el Barclays Center en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, en donde la cantante le autografió un pecho.

Los fanáticos estallaron en aplausos en el momento en que ocurrió mientras Carey abandonaba el escenario para interactuar con los fanáticos durante Always Be My Baby.

All I Want for Christmas Is You de Carey se encuentra actualmente de nuevo en el puesto número uno del Billboard Hot 100, y la lista del 20 de diciembre de 2025 marcó la vigésima semana récord de la exitosa canción en el primer puesto desde su lanzamiento en 1994.

Temas
Te puede interesar

Casa Blanca anuncia que Kennedy Center pasará a llamarse Centro Trump-Kennedy

Lamberto Sánchez, el ejecutivo detrás de éxitos musicales latinos

Demanda asegura que Riley Keough es la madre biológica del hijo de John Travolta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El Paseo de la Fama Presidencial de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de diciembre de 2025.
CASA BLANCA

Trump instala placas en el "Paseo de la Fama Presidencial" con polémica descripción para Obama y Biden

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
Seguridad

Trump niega necesitar permiso del Congreso para atacar narcos en Venezuela: "Son políticos y hacen filtraciones"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Empleados del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami.
NOVEDOSO

Aeropuerto de Miami estrena sistema biométrico que reduce el tiempo en la verificación de identidad de los pasajeros

Clientes en uno de los mercados de la cadena Walmart .
ECONOMíA

La inflación en EEUU baja en noviembre a 2,7%

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El niño guerrero”, fundador del grupo terrorista Tren de Aragua.
Crimen organizado

EEUU anuncia cargos contra más de 70 miembros del grupo terrorista Tren de Aragua

Imagen referencial de las diferentes redes sociales que existen. 
ENCUESTA

Casi dos tercios de los votantes estadounidenses apoyan vetar redes sociales para menores