Robbie Williams lanza el disco "Britpop"

El cantante Robbie Williams posa en el photocall de la exposición 'Confessions', en el Moco Museum, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España).

MADRID.- El artista Robbie Williams publicó su nuevo y decimotercer álbum, Britpop. El trabajo tenía que haber visto la luz el pasado 10 de octubre, aunque su lanzamiento se retrasó hasta ahora.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Williams anunció que el nuevo trabajo ya estaba disponible.

"Pensaste que iba a ser entonces... entonces decidimos que no lo era... y ahora he decidido que es ahora. Damas y caballeros: BRITPOP - el álbum. RW x", reza el mensaje que acompaña una fotografía de la portada del disco proyectada en varias estructuras de Londres.

Aunque en mayo de 2025 aseguró que el trabajo llegaría en octubre, Williams postergó el lanzamiento sin dar explicaciones a su audiencia.

Britpop esta compuesto por 11 canciones que pretenden ser un homenaje a la música de su país, Reino unido.

"Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del britpop y una época dorada para la música (de Reino Unido)", explicó ya en mayo Williams.

FUENTE: Europa Press