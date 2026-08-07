viernes 7  de  agosto 2026
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Karina Banda muestra tratamiento para salir embarazada

La revelación fue aplaudida por sus compañeras de trabajo y seguidores en redes sociales, quienes le desean mucho éxito en el proceso

Karina Banda&nbsp;

Karina Banda 

Cortesía Prensa Univision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Karina Banda continúa en su viaje hacia la maternidad, un sueño que persigue desde hace un tiempo pero que no ha logrado conquistar. Recientemente en Desiguales, la presentadora expuso que nuevamente se encuentra en un proceso médico para lograrlo.

Durante una entrevista que estaban realizando en el programa, Banda tomó la palabra para exponer su caso.

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“Doctora, te voy a compartir algo muy personal y con la gente. Yo me estoy poniendo unas micro dosis de mounjaro a recomendación de mi doctora porque quiero volver a intentar a someterme a la reproducción asistida para buscar un embarazo”, dijo.

“Ella (doctora) me ha comentado que mejora la calidad de los óvulos, ¿Qué tan cierto es esto y qué relación hay con eso?”, preguntó.

Fertilidad

Aunque la entrevistada alegó que no hay datos científicos que confirmen esto, alegó que es de suma importancia mantener una buena alimentación, el peso adecuado y hacer ejercicio.

En este sentido, la especialista enfatizó que si hay un problema metabólico el tratamiento al que se está sometiendo Karina la ayudará no solo con ello sino también con el proceso de fertilidad.

La revelación fue aplaudida por sus compañeras de trabajo y seguidores en redes sociales, quienes le desean mucho éxito en el proceso.

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