Rodner Figueroa se muestra vulnerable al recordar a su mamá

"Me emocioné mucho al final de esta transmisión cuando vi a Santa porque es la primera vez que paso unas navidades sin mi mamá y no me pude contener y me quería disculpar con el público", expresó entre lágrimas Rodner Figueroa, quien aseguró que no pudo evitar la emoción en ese momento. "No lo pude aguantar, no lo pude aguantar", dijo conmovido.