Rosalía confirma que mantuvo un romance con la actriz Hunter Schafer

MIAMI.- Luego de años de especulaciones, finalmente Rosalía confirmó, durante una entrevista que concedió a la revista Elle, que mantuvo un breve romance con la actriz de Euphoria Hunter Schafer. El vínculo entre ambas artistas se desarrolló en 2019, y desde entonces los rumores al respecto se mantuvieron presentes.

En la conversación, la periodista Suzy Exposito abordó las experiencias amorosas que ha mantenido Rosalía y le preguntó a la cantante catalana si se sintió presionada para reconocer y exponer su identidad queer. A lo que la intérprete de Motomami respondió:

"No, no me presionó. Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía".

Romance

Rosalía y Hunter se conocieron en un desfile de Burberry durante la Semana de la Moda de Londres y desde ese momento las artistas fueron captadas en numerosas ocasiones juntas, en un lapso de cinco meses, encendiendo los rumores de un affair.

En la entrega de los premios Billboard de ese año, Rosalía se tomó un momento para agradecerle a Schafer por acompañarla en aquella noche: "Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho". Desde el público, la actriz le respondió lanzándole un beso.

Aunque en aquel momento ninguna confirmó la relación y posteriormente cada una siguió su camino, la prensa ha querido conocer los detalles sobre la cercanía entre ambas, a lo que Schafer ha insistido que Rosalía es parte de su familia.

"Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: '¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!'. Pero, al final, es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así", dijo a GQ.

La también modelo y activista LGBT enfatizó que aún mantiene amistad con algunas de las personas con las que tuvo una relación sentimental. "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que tuve una relación sentimental. Rosalía es de la familia, pase lo que pase".