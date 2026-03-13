La Feria de Sevilla llega a Miami con flamenco, caballos y sabor andaluz

La Feria de Sevilla 2026 llevará el ambiente festivo andaluz al sureste de Estados Unidos.

El evento incorpora actividades para niños y familias, ampliando la experiencia cultural para todas las edades.

Imagen del cartel oficial de la Feria de Sevilla 2026, evento que llevará el ambiente andaluz al sureste de Estados Unidos.

MIAMI . - El espíritu festivo de Andalucía volverá a sentirse en el sureste de Estados Unidos con la Feria de Sevilla 2026, un encuentro cultural que busca trasladar al público local la atmósfera de una de las celebraciones más emblemáticas de España .

La jornada comenzó el 11 de marzo con un programa preliminar que contempló presentaciones de empresas españolas, encuentros con diplomáticos acreditados en la ciudad, delegaciones deportivas y representantes del sector turístico de Córdoba, así como reuniones con la Cámara de Comercio. La actividad central está pautada para el sábado 14 de marzo en Tropical Park, desde las 12:00 del mediodía hasta las 12:00 de la medianoche, con un itinerario dedicado a la música, la gastronomía y las expresiones culturales sevillanas recreadas cada año en la capital andaluza.

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

La iniciativa nace con la intención de crear un puente cultural entre Sevilla y la metrópoli floridana, uniendo tradición y modernidad en un mismo espacio. La plataforma AndalUSA, promotora de la propuesta central, impulsa la actividad con el objetivo de compartir con el público local un legado que forma parte del patrimonio cultural español, explicó Rebeca Calvet, cofundadora y organizadora de la Feria de Sevilla en Miami,en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Queremos acercar la cultura, la gastronomía y el espíritu festivo andaluz a la ciudad estadounidense, pero también generar conexiones económicas y profesionales entre empresas sevillanas y estadounidenses”.

Además, agregó que el recinto recreará el ambiente típico del sur de España mediante casetas decoradas al estilo tradicional, farolillos, música en vivo y espacios pensados para compartir comida y baile.

“La actividad invita al público a participar activamente, incluso vistiendo trajes de flamenca o vestimenta típica, para reforzar la ambientación y acercarse al espíritu que se vive cada año en la ciudad del Guadalquivir”, comentó.

FERIA DE SEVILLA EN MIAMI El evento incorpora actividades para niños y familias, ampliando la experiencia cultural para todas las edades. CORTESÍA COMITÉ ORGANIZADOR FERIA DE SEVILLA EN MIAMI

El encuentro está concebido como un espacio abierto a toda la región. Aunque representa un punto de reunión natural para la diáspora española residente en la urbe, Calvet subrayó que la festividad está dirigida también al público latino y a cualquier persona interesada en conocer más sobre la cultura ibérica.

“Miami es una ciudad multicultural y dinámica. La feria se convierte en un espacio donde la herencia sevillana y la diversidad cultural de la ciudad se encuentran”, dijó.

El programa artístico incluirá el “Tablao Oficial de la Feria”, donde se presentarán reconocidos artistas del flamenco como Juani de la Isla, Rapico, Pol Vaquero, La Chiqui de Málaga, José Pansequito, José Moreno y José Cortés.

“Las presentaciones se desarrollarán a lo largo del día, combinando música flamenca, baile por sevillanas y espectáculos que evocan el ambiente de las casetas tradicionales”, puntualizó.

Uno de los momentos más destacados será el espectáculo de caballos de pura raza española, previsto para la tarde sabatina, inspirado en el arte ecuestre sevillano.

La oferta culinaria será otro de los pilares del encuentro.

“Los asistentes podrán degustar tapas tradicionales, paella, jamón ibérico, churros y bebidas típicas como sangría o rebujito, presentes en distintos espacios gastronómicos dentro del recinto. Más allá de la música y la comida, la celebración busca ofrecer una experiencia cultural completa que refleje el carácter social y festivo de la región sevillana”, explicó.

Los espacios culturales también contemplan experiencias para niños y familias, con el propósito de que visitantes de todas las edades puedan disfrutar de la festividad y sus múltiples expresiones artísticas.

FERIA DE SEVILLA EN MIAMI La Feria de Sevilla 2026 llevará el ambiente festivo andaluz al sureste de Estados Unidos. CORTESÍA COMITÉ ORGANIZADOR FERIA DE SEVILLA EN MIAMI

El encuentro cuenta con el respaldo de instituciones como la Junta de Andalucía, el Consulado General de España en Miami y ICEX España Exportación e Inversiones, además de empresas privadas y participantes que instalarán sus propias casetas, aportando diversidad y autenticidad al encuentro.

En esta convocatoria, la ciudad de Córdoba participará como invitada especial, ampliando la representación cultural sevillana dentro de la agenda artística y gastronómica.

Los organizadores confían en que la Feria de Sevilla en la metrópoli floridana “continúe creciendo en los próximos años y se consolide como una cita anual dentro del calendario cultural de la región”.

Para quienes nunca han vivido esta celebración en España, la invitación es clara: vivir por unas horas la magia, la música y el buen sabor de la ciudad del Guadalquivir sin salir del sureste de Estados Unidos, disfrutando de una experiencia auténtica que combina arte, gastronomía y cultura viva, consolidando a la Feria de Sevilla como un verdadero hito del calendario cultural local.