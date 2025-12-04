Rosalía llega a Latinoamérica en 2026 con gira "Lux"

La cantante española Rosalía actúa durante la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.

MADRID.- La estrella musical española Rosalía anunció este jueves que la gira mundial de su cuarto álbum LUX empezará en Francia en marzo de 2026 y llegará a Latinoamérica en julio de ese año. La gira concluirá en San Juan de Puerto Rico el 3 de septiembre.

El calendario publicado por la cantante catalana en Instagram describe un viaje que inicia el 16 de marzo, con un primer concierto en Lyon, en Francia, cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona, y una primera y única parada en Bogotá el 16 de julio, trampolín para las fechas latinoamericanas.

Después de Bogotá, Rosalía ofrecerá conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara, México (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), y Ciudad de México (24 y 26 de agosto).

Después de la explosión internacional que supuso su segundo álbum El mal querer (2018), donde aportaba una vanguardista lectura del flamenco que domina, y el impactante Motomami (2022), Rosalía, de 33 años, sorprendió a sus seguidores con un disco más espiritual y con toques sinfónicos.

Los temas incluyen fragmentos en más de una decena de idiomas, entre los que destacan el castellano y catalán, así como el latín, el italiano, el inglés y el alemán.

Exitoso álbum

A mediados de noviembre, Rosalía alcanzó su primer top 10 en la lista Billboard 200, gracias al lanzamiento de LUX, el cual debutó en el puesto número cuatro del ranking musical.

La plataforma informó que esta es la posición más alta que ha logrado la artista española en la lista la lista general de álbumes de Billboard.

"La consigue tras lograr su mejor semana personal, con 46.000 unidades equivalentes a álbumes obtenidas. Su álbum anterior, Motomami de 2022, debutó y alcanzó el No. 33", reseña la revista de música en su web.

La lista Billboard 200 clasifica los discos más populares de la semana en Estados Unidos, basándose en el consumo multimétrico medido en unidades equivalentes a álbumes, compiladas por Luminate.

