jueves 22  de  octubre 2026
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Rubén Blades anuncia tercera película con Antonio Banderas y última gira en 2027

El cantautor y actor panameño confirmó sus próximos pasos artísticos durante una conversación en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra en Miami.

El ícono de la salsa, Rubén Blades, posa en la alfombra roja del estreno de la película Campeón Gabacho, en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, (EE.UU).

El ícono de la salsa, Rubén Blades, posa en la alfombra roja del estreno de la película "Campeón Gabacho", en el festival South By Southwest (SXSW) en Austin, Texas, (EE.UU).

EFE/ Alejandra Arredondo

MIAMI.- El cantautor y actor panameño Rubén Blades anunció nuevos proyectos cinematográficos, entre ellos su tercera película con el español Antonio Banderas, y confirmó que prevé realizar su última gira musical en 2027, durante una conversación en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se celebra en Miami.

Blades explicó que comenzará a filmar una película en diciembre en Nueva York con Zoe Saldaña, y posteriormente tiene previsto trabajar en el filme Armadillo Salvaje, junto con el actor español Antonio Banderas y Danny Trejo.

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"El otro año ya es la última, la última gira", afirmó por otro lado el intérprete de 'Pedro Navaja', quien recibirá mañana jueves el Premio Billboard Ícono, en Miami, un reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria.

Blades, de 78 años, llegó desde la República Dominicana, donde cerró su participación en el debut cinematográfico de Bad Bunny como protagonista y de Residente, el vocalista del grupo Calle 13, como director. "Acabo de terminar de filmar mi parte en la película de René Pérez", señaló sobre 'Porto Rico'.

El proyecto, que también cuenta con Viggo Mortensen y Edward Norton en su reparto, combina el drama histórico con el 'western' caribeño y está inspirada en acontecimientos de la historia colonial puertorriqueña.

Sobre el trabajo de Residente detrás de las cámaras, Blades destacó su formación visual y la claridad de sus decisiones: "Los planos, como los está presentando, son sumamente interesantes y está clarito en lo que él quiere".

Su agenda incluye además el estreno mexicano de Campeón gabacho, previsto para el 29 de octubre.

Película

Dirigida por Jonás Cuarón y basada en la novela de Aura Xilonen, la cinta sigue a un joven migrante mexicano en Estados Unidos y reúne a Juan Daniel García Treviño, Leslie Grace y Rosario Dawson, entre otros intérpretes.

En paralelo, el músico continúa presentándose con Roberto Delgado y Orquesta y promociona 'País portátil', su reciente álbum, que aborda asuntos sociales, incluyendo la realidad carcelaria, que lo llevó a recordar su tesis de grado como abogado, que realizó con presos en su país.

"Es complicado escoger el repertorio, porque la gente quiere cantar contigo las canciones que se sabe", admitió Blades, lo que le ha llevado a improvisar "lo menos posible" al interpretar sus grandes éxitos en vivo.

"Una vez lo hice con Buscando Guayaba y me miraron como si se me hubiera olvidado la letra", bromeó.

FUENTE: Con información de EFE

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