martes 6  de  octubre 2026
MÚSICA

Rubén Blades, Lenny Tavárez, Tito Nieves y Grupo Duelo se suman a los Latin Billboard

La española Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 y el salsero Rubén Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono

El cantautor panameño Rubén Blades, y los puertorriqueños Lenny Tavárez y Tito Nieves, que se suman a la lista de artistas anunciados para la Semana Billboard de la Música Latina.&nbsp;

El cantautor panameño Rubén Blades, y los puertorriqueños Lenny Tavárez y Tito Nieves, que se suman a la lista de artistas anunciados para la Semana Billboard de la Música Latina. 

EFE

MIAMI.- El cantautor panameño Rubén Blades, el mexicano Grupo Duelo y los puertorriqueños Lenny Tavárez y Tito Nieves se suman a la lista de artistas anunciados para la Semana Billboard de la Música Latina, que comienza el 19 de octubre en Miami, según reveló este martes la organización.

Los organizadores del evento, que se extenderá hasta el 22 de octubre, también anunciaron en un comunicado a artistas como Alex Rose, ANASOF, Anthony Ramos, Amigo de Artistas, Baby Rasta & Gringo, Carlos Sanson Jr., EP The Latino, ISADORA, Javi Crespo, Jey One, La Gabi, Natasha Nazario, Los Dos De Tamaulipas y Luis Figueroa.

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Al encuentro, considerado el más relevante de la industria de la música latina, también se suman ejecutivos del sector, como Alejandra Olea, Bruno Duque, Camila Yepes, Eduardo Basagaña, Gabo Llano, Goldie Harris, Hans Schafer, Marcela Moreira, Maria Gracia, Melanie García Vélez y Paz Aparicio, entre otros.

La Semana Billboard de la Música Latina será en el faena Forum Miami Beach, donde promete ser "una plataforma dinámica que celebre el alma de la música y la cultura latina".

Además, coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026 el 22 de octubre en Miami, donde lideran las nominaciones los exponentes del regional mexicano Peso Pluma (17), Tito Double P (15) y Fuerza Regida (12), así como la colombiana Karol G (9), el bachatero Prince Royce (8) y Bad Bunny (7).

En tanto, la española Rosalía recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama 2026 y el salsero Rubén Blades obtendrá el Premio Billboard Ícono.

Los artistas anunciados ahora para la Semana Billboard, en las que habrá charlas de la industria, se suman a la presencia estelar de celebridades como Becky G, Pitbull, Maluma, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Quevedo, Kany García, Lola Índigo, Greeicy, Jay Wheeler y Ryan Castro.

También estarán Ana Mena, Anuel AA, Aria Vega, Bebeshito, Carlos Rivera, Clave Especial, Grupo Cañaveral, Grupo Frontera, Jessi Uribe, Kidd Voodoo, Lali, Mar Solís, Mau y Ricky, Paola Jara, RaiNao, Rawayana y Santos Bravos, entre otros.

El tema central del encuentro será "la consolidación global de las canciones en español como fuerza unificadora de la industria", que celebrará que una de cada 10 reproducciones en EE.UU. ya sea de canciones en español y que el 54 % de la gente escuche al menos de forma ocasional temas en este idioma.

FUENTE: Con información de EFE

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