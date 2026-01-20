martes 20  de  enero 2026
POLÉMICA

Russell Brand comparece ante un tribunal británico por nuevos cargos de agresión sexual

El actor negó previamente dos cargos de violación, uno de atentado al pudor y dos de agresión sexual

El actor Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.

AFP/Frédéric J. Brown

MIAMI.- El actor y comediante Russell Brand ha sido puesto en libertad bajo fianza tras ser acusado de dos delitos sexuales más, incluyendo violación. Brand compareció por videoconferencia desde Estados Unidos para la audiencia de seis minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster el lunes por la tarde.

El intérprete negó previamente dos cargos de violación, uno de atentado al pudor y dos de agresión sexual en relación con presuntos delitos cometidos entre 1999 y 2005, que involucraron a cuatro mujeres.

Los dos últimos delitos son uno de violación y otro de agresión sexual, ambos presuntamente cometidos en Londres en 2009, según documentos judiciales. Brand comparecerá ante el Tribunal de la Corona de Southwark el 17 de febrero.

En relación con los cinco cargos originales, está previsto que el juicio comience en el Tribunal de la Corona de Southwark a finales de este año.

Los detectives comenzaron a investigar las acusaciones contra Brand, que salieron a la luz tras la publicación de informes del Sunday Times, el Times y Dispatches de Channel 4 en septiembre de 2023.

Historia

Brand, nacido en Essex, saltó a la fama como monologuista y se convirtió en un nombre conocido como presentador de programas de televisión como Big Brother's Big Mouth y con sus propios programas de radio en emisoras como BBC Radio 2 y 6 Music.

Luego se labró una carrera en Hollywood, protagonizando películas como Forgetting Sarah Marshall y Get Him To The Greek.

