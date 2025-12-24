miércoles 24  de  diciembre 2025
Russell Brand enfrenta nuevos cargos de agresión sexual

Brand comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero de 2026 en relación con los nuevos cargos

El actor Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.

AFP/Frédéric J. Brown

AFP/Frédéric J. Brown
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El comediante y actor Russell Brand enfrenta dos nuevas acusaciones de violencia sexual: un cargo de violación y otro de agresión sexual. La información fue confirmada por la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado en el que expuso que la Fiscalía de la Corona autorizó los cargos adicionales, relacionados con otras dos mujeres.

En este sentido, los cargos se suman a los otros cinco que el británico ya enfrenta.

El actor Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.
Russell Brand critica romance de Katy Perry con Justin Trudeau
Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon.
Revelan que Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vive en situación de calle

Brand comparecerá ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 20 de enero de 2026 en relación con los nuevos cargos, destaca la información compartida por la institución.

Caso contra Russell Brand

Las autoridades británicas iniciaron la investigación contra el comediante en septiembre de 2023, luego de que las acusaciones fueran expuestas en un proyecto de Dispatches, del Canal 4, y The Sunday Times.

Los cargos originales que el actor posee se derivan de presuntos incidentes entre 1999 y 2005, e incluyen acusaciones de violación y agresión sexual en la zona de Bournemouth y la zona de Westminster, en Londres, según informó la policía.

Desde entonces, el hombre de 50 años se ha declarado culpable.

Ahora, los nuevos cargos elevan a seis el número total de denunciantes. En el comunicado de la Policía Metropolitana no se incluyeron más detalles sobre los dos cargos adicionales.

El 16 de junio, inicia el juicio contra Russell por las primeras acusaciones, que incluyen: dos cargos de violación, un cargo de atentado al pudor y dos cargos de agresión sexual; y se llevará a cabo en el Tribunal de la Corona de Southwark, según la Policía Metropolitana.

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

