Sabina cae del escenario durante su concierto en Madrid con Serrat

Así, los sanitarios se llevaron al cantante en camilla. Unos minutos más tarde, la megafonía anunció que estaban "examinando el golpe" que había recibido el cantante, pero que estaba consciente y hablaba. "Les pedimos unos minutos de tranquilidad y cuando tengamos seguridad de que podemos continuar o no, se lo diremos", explicó.

El cantante jienense se dio un fuerte golpe al precipitarse a la zona que separa el escenario del público. Inmediatamente fue atendido por el personal médico del recinto, pertenecientes a la empresa privada Santa Sofía, que cuenta con ambulancia y UVI móvil desplazada al lugar.

Sabina se quejaba de un fuerte dolor en el hombro, principalmente, por lo que determinaron, por parte del equipo médico y el propio artista, su traslado hasta un centro hospitalario de Madrid.

Tras cerca de media hora, fue Serrat quien junto al propio Sabina, en silla de ruedas, comunicó la suspensión del concierto. "Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo, me he dado un golpe muy fuerte en el hombro", dijo ante un Wizink Center lleno ovacionándole.

"Me hace que tengamos que suspender con todo el dolor este concierto", añadió Sabina, arrancando el aplauso del público, y añadió que volverán en mayo "a hacer este concierto". "No tiren las entradas los que quieran venir en mayo, estamos confirmando el día 22 de mayo", concluyó.

Desde el Wizink Center se indicó que se pusieron a disposición de los cantantes para buscar una nueva fecha en el mes de mayo para que ambos puedan actuar, precisaron fuentes de este organismo.

Sabina y Serrat actuaban por cuarta vez este miércoles en Madrid tras los conciertos que tuvieron lugar el 20 y 21 de enero, además del 11 de febrero.