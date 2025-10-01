miércoles 1  de  octubre 2025
CELEBRIDADES

Selena Gómez muestra vestidos que usó en boda con Benny Blanco

En las imágenes se puede apreciar el detalle del ramo que Gómez llevó al altar: un bouquet de lirios del valle; así como el pastel en forma de corazón con glaseado

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

AFP/ Frederic J. Brown
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Selena Gómez compartió nuevas fotografías de su boda con Benny Blanco. Pero, si bien en las imágenes se ve a la actriz y cantante compartiendo con su ahora esposo, la publicación se enfocó en dar a conocer los tres vestidos que usó para el gran día en que unió su vida a la del productor musical.

La protagonista de Only Murders in the Building lució un elegante vestido de novia de Ralph Lauren, con cuello halter con detalles de encaje y una larga cola. La intérprete complementó el estilismo con un velo largo y el pelo peinado a un lado con ondas al estilo de la edad dorada de Hollywood.

Lee además
Selena Gómez y Benny Blanco se dan el sí, quiero en California. 
¡ENHORABUENA!

Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California
La cantante dominicana Natti Natasha asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.
FAMOSOS

Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

El segundo vestido que Selena usó fue uno argo hasta el suelo con cuello halter y que llevaba un corsé estructurado y una delicada cola de encaje.

Embed

Por último, la empresaria y filántropa lució en la recepción un vestido blanco de inspiración vintage con escote corazón.

En las imágenes también se puede apreciar el detalle del ramo que Gómez llevó al altar: un bouquet de lirios del valle; así como el pastel de bodas en forma de corazón con glaseado cursivo negro que decía 'Recién casados', decorado con una tradicional figura de una novia y un novio.

En el álbum de Instagram, Selena también compartió fotografías abrazada y besando a Benny Blanco.

Celebración

La pareja contrajo nupcias el sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

La pocas imágenes que se han compartido del evento exponen que la ceremonia se realizó bajo un arco floral dentro de una carpa blanca con alfombras eclécticas que cubrían el suelo.

Embed

Además, las mesas de la recepción estuvieron iluminada con velas y adornadas con arreglos florales de dalias, con asientos de terciopelo color óxido al fondo.

Según People, entre los invitados destacan los coprotagonistas de Gómez en Los Hechiceros de Waverly Place, Jennifer Stone y David DeLuise, Steve Martin, Martin Short, Taylor Swift, Ed Sheeran, Finneas, SZA, Camila Cabello, Paris Hilton, Paul Rudd, Cara Delevingne, Eric André, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez.

Temas
Te puede interesar

George Harris rechaza declaraciones de ministra española sobre Venezuela

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Netflix estrena tráiler de "Frankenstein", dirigida por Guillermo del Toro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

Te puede interesar

Vista nocturna del Congreso de EEUU.
CONGRESO

Gobierno de EEUU en parálisis presupuestaria, sin solución a la vista

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, la alcaldesa Daniella Levine Cava, el director de operaciones del condado, Jimmy Morales, y el director ejecutivo de MIA, Ralph Cutié, con el cheque de $94 millones de la FAA.
MÁS RECURSOS

MIA recibe $94 millones en fondos federales para modernización, la mayor asignación del país

Inmigrantes arrestados en el centro de la Florida.
INMIGRACIÓN

Operación de ICE en Florida culmina con más de 400 inmigrantes arrestados

James Uthmeier, fiscal general de Florida, en rueda de prensa. 
TRAS LAS REJAS

Florida: Desarticulan red especializada en robar detectores de humo en The Home Depot

Manuel Morales, jefe de la Policía de Miami, y el opositor cubano Orlando Gutiérrez-Boronat.
INTIMIDACIÓN

Canal vinculado al régimen cubano amenaza a jefe de la Policía de Miami y a líder opositor