Selena Gómez muestra vestidos que usó en boda con Benny Blanco

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez y su prometido, el productor Benny Blanco, llegan a la 77.ª edición de los Premios Primetime Emmy en el Teatro Peacock de LA Live en Los Ángeles el 14 de septiembre de 2025

MIAMI.- Selena Gómez compartió nuevas fotografías de su boda con Benny Blanco. Pero, si bien en las imágenes se ve a la actriz y cantante compartiendo con su ahora esposo, la publicación se enfocó en dar a conocer los tres vestidos que usó para el gran día en que unió su vida a la del productor musical.

La protagonista de Only Murders in the Building lució un elegante vestido de novia de Ralph Lauren , con cuello halter con detalles de encaje y una larga cola. La intérprete complementó el estilismo con un velo largo y el pelo peinado a un lado con ondas al estilo de la edad dorada de Hollywood.

FAMOSOS Natti Natasha y Raphy Pina revelan el nombre de su segunda hija

El segundo vestido que Selena usó fue uno argo hasta el suelo con cuello halter y que llevaba un corsé estructurado y una delicada cola de encaje.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Por último, la empresaria y filántropa lució en la recepción un vestido blanco de inspiración vintage con escote corazón.

En las imágenes también se puede apreciar el detalle del ramo que Gómez llevó al altar: un bouquet de lirios del valle; así como el pastel de bodas en forma de corazón con glaseado cursivo negro que decía 'Recién casados', decorado con una tradicional figura de una novia y un novio.

En el álbum de Instagram, Selena también compartió fotografías abrazada y besando a Benny Blanco.

Celebración

La pareja contrajo nupcias el sábado 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

La pocas imágenes que se han compartido del evento exponen que la ceremonia se realizó bajo un arco floral dentro de una carpa blanca con alfombras eclécticas que cubrían el suelo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Además, las mesas de la recepción estuvieron iluminada con velas y adornadas con arreglos florales de dalias, con asientos de terciopelo color óxido al fondo.

Según People, entre los invitados destacan los coprotagonistas de Gómez en Los Hechiceros de Waverly Place, Jennifer Stone y David DeLuise, Steve Martin, Martin Short, Taylor Swift, Ed Sheeran, Finneas, SZA, Camila Cabello, Paris Hilton, Paul Rudd, Cara Delevingne, Eric André, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez.