Sam Asghari responde a Britney Spears tras llamarlo distracción falsa

MIAMI.- El modelo y actor Sam Asghari rompió el silencio tras las recientes declaraciones de Britney Spears , quien calificó su matrimonio como una: “distracción falsa”, esto ocurrió durante uno de los momentos más difíciles de su vida, dijo en redes sociales la artista.

En una publicación de Instagram, que más tarde fue eliminada, Spears recordó la etapa en la que estuvo alejada de sus hijos Sean Preston y Jayden James. La cantante describió esos años como los más duros que ha enfrentado y aseguró que sobrevivió gracias a la negación y a las lágrimas.

En ese contexto, señaló que su relación con Sam Asghari le resultaba extraña y: "casi parecía una distracción falsa para ayudarme a lidiar con eso”.

Respuesta de Sam Asghari

Ante estas palabras, Asghari respondió a través de un comunicado a la revista People, donde defendió la autenticidad de su vínculo con la artista: “Mi matrimonio fue muy real para mí. Aunque fue breve, estuvimos juntos durante siete años. Estuve enamorado de ella, siempre la amaré y siempre le deseo lo mejor”, expresó el actor de origen iraní.

Spears y Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación del videoclip Slumber Party. Se casaron en junio de 2022, pero su unión llegó a su fin 14 meses después. El divorcio quedó oficialmente resuelto en mayo de 2024.

Pese a la ruptura, Asghari ha mostrado en distintas ocasiones apoyo público hacia Spears, especialmente durante el proceso de su tutela legal. Actualmente participa en la tercera temporada del reality The Traitors, mientras la cantante continúa compartiendo reflexiones personales en redes sociales.

La reacción del actor busca poner fin a las especulaciones sobre la veracidad de su matrimonio con Spears, dejando claro que, al menos para él, su historia de amor fue auténtica.