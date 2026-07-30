Sam Smith confirma compromiso con Christian Cowan tras tres años de relación

MIAMI.- Sam Smith confirmó oficialmente su compromiso con el diseñador de modas Christian Cowan, tras tres años de relación sentimental. Además, el intérprete británico reveló que esta historia de amor ha servido como la musa principal para la creación de Hazel Eyes, su esperado álbum de estudio a lanzarse el próximo 12 de agosto.

La revelación tuvo lugar durante una entrevista concedida a The New York Times, en la que el artista detalló cómo su vínculo afectivo transformó radicalmente su proceso de composición, al punto de bautizar el disco en honor al color de ojos de su prometido.

Un nuevo capítulo musical

Para el cantante, la creación de este material discográfico marca un punto de inflexión artístico. El tema de apertura del álbum, titulado Everlasting Love, simboliza una faceta inédita en su discografía al haber sido concebido desde la plenitud emocional y la reciprocidad afectiva.

La pareja comenzó a despertar rumores de romance en diciembre de 2022, cuando asistieron juntos a la Casa Blanca en el marco de la promulgación de la Ley de Respeto al Matrimonio firmada por el entonces presidente Joe Biden, ceremonia en la que Smith ofreció una presentación musical.

De la discreción al debut en la alfombra roja

Aunque en un principio el intérprete prefirió guardar la intimidad de su noviazgo lejos de los focos mediáticos, la complicidad entre ambos terminó por consolidarse públicamente. Su debut formal como pareja ante la prensa internacional ocurrió durante la prestigiosa Gala del Met en 2024, evento en el que deslumbraron con atuendos coordinados diseñados por el propio Cowan, los cuales incorporaban rosas metálicas como elemento conceptual central.

Con el anuncio de su boda y el inminente lanzamiento de Hazel Eyes, Sam Smith celebra la llegada de una era marcada por la estabilidad sentimental, la madurez artística y la celebración del amor sin reservas.