Sandra Iracema presenta "La historia marcada de mi piel"

Y es que, a parte de su rol como empresaria, la influencer y modelo cubana también desea enviar un mensaje de esperanza que asegura, la ayuda a subir un escalón más en su misión de conectar con las personas y transmitirles que los sueños sí se hacen realidad cuando se trabaja de forma disciplinada y con enfoque.

“A medida que uno va leyendo el libro, se da cuenta de cómo he podido superar los episodios más oscuros y tristes de mi vida, y descubre a esa mujer que comenzó a volar, a aprender y a fortalecerse cada día más. Todos los seres humanos tenemos una historia que contar, y estoy segura de que mis experiencias dejarán una gran enseñanza”, dijo la empresaria propietaria de la marca Sandra Iracema Cosmetic.

Sobre el libro

La historia marcada en mi piel narra la vida de la popular empresaria y modelo, exaltando su voluntad de superación en cada época de su vida en Cuba y en Miami.

“A pesar de todas las heridas, las frustraciones y los momentos fuertes por los que he tenido que pasar, entendí que todo ha sido aprendizaje, y que la vida me ha estado fortaleciendo para que hoy yo sea un testimonio para el mundo”, reflexionó.

“Alrededor del mundo hay muchas personas que padecen de esta condición [vitíligo], y uno de mis mayores deseos siempre ha sido brindarles apoyo y ser un soporte que impulse a estas personas a superarse y a entender que pueden lograr sus sueños. Por eso deseo que este libro sea una guía de superación para todos, para personas que padezcan cualquier otra condición, o simplemente para aquellas que desean avanzar emocional y espiritualmente en su vida”, dijo la empresaria al ser consultada sobre cómo su historia educa sobre este padecimiento y cambia vidas.

Sobre Sandra Iracema

Salió deCuba hace 20 años tras vivir una infancia y adolescencia muy adversa en la isla, “fueron momentos muy tristes”, recordó la empresaria quien revela más episodios de esa etapa de su vida en su libro. Y que también destacó que sus inicios en Estados Unidos continuaron imponiéndole duros retos, época en la que comenzó limpiando mesas en un restaurante, hasta ir abriéndose camino como empresaria, modelo e influencer.

“Logré convertirme en empresaria cuando mi esposo, quien ha sido mi apoyo incondicional, me dio la idea de iniciar mi propia línea de maquillaje. Entonces me lancé y decidí adentrarme al mundo de los negocios […] No fue nada fácil al principio, pero cuando haces lo que amas no se siente como trabajo, sino como una pasión que te impulsa a seguir adelante. Se convierte en un proceso que disfrutas realmente”, finalizó Sandra Iracema, cuyo sueño por cumplir es convertirse en conferencista y motivadora a nivel internacional, y grabar la película de su vida La historia marcada en mi piel.

Para saber más de Sandra Iracema siga la cuenta de Instagram @sandrairacemacosmetic.

Para adquirir entradas para el lanzamiento de su libro haga clic aquí eventbrite.com/e/entradas-la-historia-marcada-en-mi-piel-495601255697.