Santiago Cruz: "Pedir ayuda es un gran acto de fortaleza"

La canción se desprende de lo que será su próxima producción discográfica, con la que quiere mostrar su lado más vulnerable.

"Otra mañana más surge de un proceso de composición que no es habitual para mí, generalmente compongo con guitarra o con piano, pero en esta ocasión me junté con Andee Zeta, músico colombiano, y me empezó a mostrar beats, muchos de ellos urbanos o de pop urbano, hasta que llegó uno que tenía un aire muy R&B y me atrapó”, expuso. “Inmediatamente, empecé a tirar melodía y letra sobre ese beat y la primera frase que salió fue justamente ‘Otra mañana más y tú no estás', con lo cual ya el clima y la premisa de la canción quedaban planteadas de entrada. Al ser humano le cuesta el desapego, incluso de las cosas o relaciones que le hacen daño”, agregó.

No estamos solos y Hay días son los temas anteriores a Otra mañana más, que estarán incluidos en el nuevo disco, con el cual Cruz intenta rescatar la vulnerabilidad como elemento esencial para mostrarnos humanos.

“La vulnerabilidad se ha castigado, y creo que eso ha hecho mucho daño. Para mí la vulnerabilidad es necesaria, aceptar tus limitaciones, tus defectos, tus angustias, tus derrotas. Este nuevo disco es casi un homenaje a la vulnerabilidad. Estamos contaminados de optimismo y no nos permitimos tener malos ratos. Claramente hay que tener una visión positiva de la vida, pero eso difícilmente te exime de tener o vivir un mal momento. Y entonces para estar demostrando que estamos bien nos negamos el derecho de estar mal. Soy fan de la vulnerabilidad, de mostrarla, pedir ayuda es el acto de fortaleza más grande que hay”, dijo.

Asimismo, considera que toda relación de pareja parte del amor propio más allá de importar quién quiera más.

“No creo en las relaciones personales como una competencia. Cada quien quiere como sabe y puede querer. El asunto es hacer lo mejor que se pueda con eso que uno tiene adentro. Una cosa si creo firmemente: el comienzo de todo es el amor propio, tu relación contigo, de ahí parte todo. Competencia, necesidad, propiedad o posesión, son palabras que no tienen cabida en las relaciones sentimentales, por lo menos a mi modo de ver”, manifestó.

El videoclip que acompaña el tema Otra mañana más es animado, un anhelo que Cruz tenía desde hace años y ahora logró cumplirlo.

“Hacer un video animado era un sueño que yo tenía hace muchos años. Seguramente no había llegado la idea adecuada o siempre ganaba otra idea. Ahora las circunstancias nos llevaron a ese lugar. Ya el lado casero lo habíamos explorado con mucho éxito en el video de Hay Días, ahora venía el lado de la animación. Y la verdad es que estamos tremendamente orgullosos de ese video. La alianza entre la compañía productora MadLove y la compañía animadora Animaedro nos dio un resultado maravilloso. Una búsqueda sin éxito en una ciudad destruida, y esa ciudad destruida es una analogía de la relación sentimental que describe la canción”, indicó.

Recientemente, Cruz también retomó un antiguo proyecto con el estreno de su podcast Punto de vista, en el que entrevista a personalidades de la música y el deporte.

“Yo había empezado con la idea del Podcast hace un par de años, pero en ese primer intento eran básicamente monólogos de 10 a 15 minutos, ventilando mis neurosis y mis pasiones. Quisimos retomar la idea en este 2020, pero esta vez con charlas con gente cuyos caminos encuentro fascinantes”, contó.

“Además que me ayuda a tener ocupada la cabeza, lo que me encuentro en cada charla es un tesoro maravilloso, lecciones de vida y de carrera que yo me guardo, y que ojalá la gente que oye el podcast también se guarde”, añadió.

Sobre lo más sorprendente que le han contado sus entrevistados, comentó:

“Me han sorprendido varías cosas: el equipo donde soñó jugar nuestro máximo ídolo futbolístico, Carlos El Pibe Valderrama; la historia del secuestro del que fue víctima J Balvin; las definiciones de éxito del escritor Ricardo Silva Romero y de la cantautora española Rosana. Hay muchas historias sorprendentes y enriquecedoras en esas charlas”.

En cuanto a otros proyectos para el 2020, Santiago Cruz, quien se encuentra en La Calera, ciudad montañosa cercana a Bogotá, espera que la pesadilla que ha sido la pandemia pase pronto.

“El proyecto es salir de esto lo menos lastimado posible; ha sido un reto emocional muy grande para todos. Y todavía no sabemos cómo va a terminar todo este asunto, así que voy paso a paso, un día a la vez”, dijo.

“Yo alcancé a grabar el disco nuevo antes de que empezara la cuarentena en Colombia, y de allí hemos sacado las 3 canciones que hemos lanzado, esperamos lanzar el disco completo en febrero. Es lo único más o menos claro en este momento. Del resto, la verdad que no tengo nada planeado. En este momento los planes no los hacemos nosotros, los hace el COVID-19 y las instrucciones de las autoridades”.