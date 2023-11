Selena Gómez se aleja de las redes tras críticas por conflicto en Gaza

La también actriz anunció que tomaría nuevamente un descanso motivado a la violencia actual que sacude al mundo.

"Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque se me parte el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. La gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a TODAS las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre”, reza una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Motivo de su decisión

Aunque la artista de 30 años no enfatizó en el tema que la motivó a tomar su decisión, se presume que ha sido el conflicto entre Israel y el grupo Hamás el que desencadenó la postura.

"Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo. Pero una publicación no lo hará. Con amor, Selena”, concluyó Gómez.

Posteriormente, la intérprete de Only Murders in the Building publicó una fotografía en sus historias con su hermana menor, Gracie Elliott Teefey, y escribió: “Tener una hermana y ver lo que ocurre todos los días me ha enfermado trágicamente. Haría cualquier cosa por los niños y las vidas inocentes”.

No obstante, la postura de esta celebridad fue condenada por varios internautas, quienes alegan que Selena está siendo hipócrita con sus 430 millones de seguidores al no mostrar una posición más firme ante el conflicto bélico como lo hizo cuando inició la guerra entre Rusia y Ucrania.