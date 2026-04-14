Selena Gómez y Demi Lovato se reencuentran en concierto en Orlando

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Selena Gómez compartió un emotivo mensaje para su amiga de toda la vida y también exestrella de Disney Channel, Demi Lovato , tras asistir a su concierto. Gómez compartió una serie de historias en Instagram durante su asistencia a un show de la gira It's Not That Deep de Lovato en el Kia Center de Orlando , Florida.

"Estoy llorando. Este fue sin duda uno de los mejores conciertos. ¿Y la voz? ¡Impresionante!", escribió Gómez junto a una imagen en blanco y negro de Lovato mientras le aplicaban lápiz labial en el escenario. "@ddlovato

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Las siguientes imágenes incluían una foto de ambas abrazándose tras bambalinas, con un corazón rojo como pie de foto, una foto del nombre de Lovato proyectado en el estadio, y un video de Gómez bailando entre el público.

Embed Selena Gomez and Demi Lovato together at the ‘It’s Not That Deep’ tour in Orlando. pic.twitter.com/OU8v6D0vQE — Pop Crave (@PopCrave) April 14, 2026

Gómez no fue la única exestrella de Disney presente en la noche inaugural de la gira de Lovato. Joe Jonas, coprotagonista de Lovato en Camp Rock, también hizo una aparición especial y actuó con ella en el escenario.

Regreso al escenario

La cantante de Cool for the Summer ya había expresado su entusiasmo por volver a las giras.

Durante un evento para promocionar su libro de cocina, One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food, reflexionó sobre la importancia de su álbum de 2025, It's Not That Deep.

"Es realmente increíble estar en esta época", le dijo Lovato al influencer Eli Rallo en 92NY en la ciudad de Nueva York el 17 de marzo.