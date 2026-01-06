martes 6  de  enero 2026
Semyon Bychkov es el nuevo director musical de la Ópera de París

El puesto de director musical estaba vacante desde la inesperada dimisión en 2023 de Gustavo Dudamel, por motivos personales

El director soviético Semyon Bychkov dirige la Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del Musikverein Concert Haus de Viena el 13 de enero de 2017.

AFP/Joe Klamar

PARÍS.- El director de orquesta Semyon Bychkov, de origen ruso y naturalizado estadounidense, será a partir de 2028 el nuevo director musical de la Ópera de París, anunció el martes el establecimiento, más de dos años después que el venezolano Gustavo Dudamel dejara el cargo.

"Semyon Bychkov asumirá el cargo de director musical" a partir del 1 de agosto de 2028, por un mandato de cuatro temporadas, dijo a la prensa el director general de la Ópera de París, Alexander Neef.

Desde el 1 de agosto de este año, Bychkov ocupará la función de "director musical designado" y se dedicará, entre otros temas, al seguimiento de la calidad artística de la orquesta y los coros, según el establecimiento.

Trayectoria

El puesto de director musical estaba vacante desde la inesperada dimisión en 2023 del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, por motivos personales, tras dos años de mandato.

"Estoy muy emocionado, jamás habría imaginado que me propusieran este puesto", dijo Bychkov, de 73 años, presente durante el anuncio.

El músico, figura destacada a nivel internacional y que vive en Francia desde hace casi cuatro décadas, está al frente desde 2018 de la Orquesta Filarmónica Checa.

Nacido en San Petersburgo, Bychkov emigró a Estados Unidos en 1975 y vive en Europa desde mediados de los años 1980. De 1989 a 1998, fue director musical de la Orquesta de París, director principal invitado de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo (1990-1994), director titular de la Orquesta Sinfónica de la WDR de Colonia (1997-2010) y de la Semperoper de Dresde (1998-2003).

