Serie de artes escénicas en Miami premiará a dos artistas

El coreógrafo y bailarín Pioneer Winter y la escritora Legna Rodríguez, premiados en esta edición de la serie, también crearán dos presentaciones virtuales dirigidas por Randy Valdés y filmadas en el teatro Colony de Miami Beach, que se estrenarán el miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p.m. en el canal de YouTube de FUNDarte.

Winter, por su parte, presentará un video recopilación de su obra y la introducción a su nueva pieza DJ Apollo, mientras que Rodríguez presentará su más reciente obra literaria, Mi pareja calva y yo vamos a tener un hijo, (My Bald Partner and I Are Going to Have a Child).

Para apoyar aún más el desarrollo de estas nuevas creaciones, los dos artistas seleccionados recibirán una residencia de una semana en The Ringling Museum en Sarasota, Florida.

FUNDarte es una organización no lucrativa, multidisciplinaria, dedicada a la presentación, producción y promoción de música, teatro, danza, cine y artes visuales que hablan de la diversidad cultural en Miami, con énfasis en las artes y la cultura de Latinoamérica, el Caribe y España.

La organización se enfoca en nutrir y elevar a los artistas emergentes y aquellos poco conocidos por el público en el sur de la Florida, así como en facilitar intercambios interculturales a nivel internacional y proporcionar oportunidades educativas para las audiencias y los artistas locales para ampliar sus perspectivas creativas, críticas y sociales.