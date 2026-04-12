Serie con Camila Arteche sobre la Cuba del ayer debuta en Miami Film Festival

MIAMI.- Hay carreras que crecen con disciplina y otras que se expanden con conciencia. Sin duda, la de Camila Arteche pertenece a la segunda. Y es que no es solo una actriz que cruza fronteras, es una mujer que ha aprendido a reconstruirse en cada una de ellas.

Y hoy, después de años de castings, viajes, perfeccionamientos, y entrega, su nombre resuena con fuerza en la escena internacional gracias a Coolie, una ambiciosa producción global que reúne talento de más de 40 países y que se sumerge en una historia profundamente humana sobre migración, identidad y resistencia.

La serie Coolie, dirigida por Arvin Chen y Julián Acosta, se estrena en el Miami Film Festival el domingo, 12 de abril, a las 12 pm, en el Koubek Center.

Pero detrás de este nuevo hito profesional en su carrera hay algo más poderoso que un crédito en pantalla: hay una historia de transformación que no cesa.

Contar la historia desde el alma femenina:

Rodada entre República Dominicana y Panamá, Coolie recrea la Cuba del siglo XIX con un minucioso despliegue visual cinematográfico que -según la actriz- propone una narrativa multicultural femenina que conecta continentes, lenguajes y memorias históricas.

“El hecho de que esta historia se refleje desde una óptica femenina hace que sea mucho más íntima, vulnerable y sensible. Y esta intuición podemos verla en cómo se presentan los personajes y en cómo se involucran en la historia”, dijo Camila Arteche a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Y esa femineidad atraviesa todo: el desarraigo, los sueños rotos, las despedidas, y la reconstrucción. Por eso Coolie me encanta porque no solo habla del pasado, sino de todos los que hemos tenido que empezar de nuevo”, añadió la actriz.

Emigrar: romperse para expandirse

Cuando Camila Arteche emigró a Estados Unidos en 2019 confiesa que cambió de país y de perspectiva. “Mi identidad artística se expandió y lo sigue haciendo”, dijo durante esta entrevista.

Salir de Cuba, una isla que vive bajo un sistema dictatorial, le permitió entender el funcionamiento real de la industria del cine, pero también algo más profundo: la dimensión universal que tienen las historias.

“Entender cómo funciona el mercado fuera de Cuba ha sido parte importante de cómo se ha transformado mi identidad artística y de cómo entiendo y veo las cosas ahora. Cuando uno viene de Cuba uno no tiene idea de nada. Es increíble lo cerrado que puedes estar en cuanto a puntos de vista y formas de ver la vida”, reflexionó la actriz, quien asegura que emigrar, además de adaptarse, significa soltar.

“En todos estos años he tenido que soltar creencias, inseguridades y también personas”, confesó sobre sus procesos silenciosos y de reinvención.

¿Qué crees que va a sorprender más al público cuando vea Coolie? – le consultamos.

“Verme trabajar completamente en inglés va a sorprender a muchas personas. Además de la calidad visual que tiene la serie, realmente es hermosa. Cada episodio parece una película ya que está filmada de una manera muy cinematográfica. Los vestuarios y el diseño de escenografía son maravillosos. Hay mucha minuciosidad en graficar al Caribe en esa época. Ver tanta mezcla de culturas va a ser muy exótico y atractivo”.

En una industria que muchas veces exige adaptación, Camila Arteche reconoce que eligió lo contrario, profundizar. Y afirma: “No he tenido que suavizar mi esencia latina para lograr sumarme a más proyectos, al contrario, he tenido que entenderla más”.

Para la actriz, su mayor esfuerzo ha sido ampliar su mirada más allá de lo cubano, hacia lo latino como identidad colectiva.

“Sigo trabajando en aprender nuevos acentos, nuevas herramientas, nuevas formas de narrar. Y en ese camino quiero ser un instrumento para llevar mensajes que ayuden a la evolución del ser humano”, expresó la actriz, cuya trayectoria incluye cine, televisión, teatro y reconocimientos internacionales.

¿Qué papel aún no has interpretado, pero sientes que te está esperando?

“Me encantaría hacer algo de acción que me pueda impulsar a explotar mis habilidades corporales. También me gustaría sumarme a proyectos que se involucren con las terapias holísticas. Vi una serie de Netflix que habla sobre las constelaciones familiares y dije: ¡cómo me gustaría hacer algo así!”.

Hoy, Camila Arteche no busca solo buenos papeles, busca historias que transformen. Y esta es una de las clave por las cuales se consagra como una actriz en ascenso y como una mujer que entendió que el verdadero viaje no es llegar a Hollywood, sino encontrarse a sí misma en el camino.

“En este momento de mi vida mi salud mental es prioridad, y eso se refleja en todo lo que hago. Recuerdo cuando empecé a ir a terapia hace como cinco años, mi coach en ese momento me preguntó: ‘¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo más importante en tu vida?’. Y yo le dije que mi carrera y mi familia. Ella me respondió que eso estaba muy bien, pero que lo más importante era yo… Eso resonó mucho en mí porque nunca lo había visto desde ese punto de vista. Desde que ella me lo dijo, he venido trabajando en eso. Y no se trata de egoísmo, sino del hecho de entender que, si yo estoy bien, la gente que está alrededor mío también va a estar mucho mejor. Y yo les voy a poder dar más amor”, reflexionó.

“Esa filosofía me ha ayudado a entender que no soy mi carrera. Yo soy yo, y mi carrera es una parte de mí que puede cambiar en cualquier momento, porque todo puede cambiar en cualquier momento”, finalizó la actriz, quien afirma que entendió que la plenitud no se trata solo de éxito, sino de transformación, de identidad, de volver a empezar, y de hacerlo siempre con el corazón abierto.

Si desea conocer más sobre Camila Arteche y sus nuevos proyectos, visite el perfil en Instagram @camila_arteche.