viernes 29  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

Sofía Vergara produce nueva serie de "Amores perros"

Según los productores, la adaptación "revisitará y ampliará los fundamentos temáticos de la historia: vidas interconectadas, fractura moral y el crudo terreno emocional"

Sofía Vergara posa en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair por los premios Oscar.

Sofía Vergara posa en la alfombra roja de la fiesta de Vanity Fair por los premios Oscar.

AFP/ Michael Tran

MIAMI.- El guion de Amores perros que escribió Guillermo Arriaga y dirigió Alejandro González Iñárritu se convertirá en una serie de televisión, de la mano de las productoras AF Films y LatinWe, de Sofía Vergara.

Arriaga será el asesor creativo del proyecto, según publica la web de la revista Deadline, que precisa que AF Films ha comprado los derechos del guion original, por lo que no se trata de hacer un remake de la película.

Lee además
Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de María durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
CONTROVERSIA

Hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt solicita quitarse el apellido del actor
Grupo de jóvenes y guías participantes, Camino de Santiago, España.
EDUCACIÓN

"El Camino de Santiago es donde el destino deja de ser una sentencia"

Producción original

Amores Perros, protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echevarría y Goya Toledo, participó en el año 2000 en la Semana de la Crítica, una sección paralela del Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio.

Fue nominado tanto al Óscar como al Globo de Oro a mejor película en lengua no inglesa, ganó el BAFTA británico a mejor filme extranjero y fue el gran triunfador de los Premios Ariel del cine mexicano de 2001, con doce galardones.

Amores Perros, ópera prima de Iñárritu, cuenta la vida de tres personas que se entrecruzan cuando dos jóvenes sufren un accidente de auto huyendo hacia un futuro mejor, un sueño que los protagonistas de la historia comparten a pesar de la diferencia de clases.

Adaptación

Según los productores, la adaptación "revisitará y ampliará los fundamentos temáticos de la historia: vidas interconectadas, fractura moral y el crudo terreno emocional de la vida urbana, reimaginados a través de una lente contemporánea y una narrativa de larga duración".

"Esta es una de las piezas más importantes de propiedad intelectual cinematográfica que ha surgido de América Latina en los últimos 25 años", destacó Ariza, fundador de AF Films.

Por eso "devolver este material a su fuente creativa, y hacerlo en colaboración con Guillermo Arriaga", les permite honrar su legado y hacerlo evolucionar "hacia una nueva forma que hable a la audiencia global actual".

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Custo Barcelona: "La moda es emoción, no una necesidad"

El PRP, rejuvenecer de adentro hacia fuera

El boom de los péptidos redefine la industria de la belleza

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a los simpatizantes durante una conferencia de prensa, en la Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026.
POLÍTICA

Oposición propone negociación con el chavismo liderada por Machado y el acompañamiento de EEUU

De acuerdo con información divulgada desde el tribunal, al exmilitar le restaría aproximadamente una semana para completar la sentencia impuesta
SENTENCIA FEDERAL

Justicia federal condena a expiloto cubano que ocultó historial militar en proceso migratorio

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general Ulises Rosales del Toro.
PROCESO MIGRATORIO

DHS afirma que hija del general cubano Ulises Rosales del Toro violó condiciones de su visa de turismo en EEUU

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
REUNIóN DE EMERGENCIA

Trump se prepara para "su decisión final" sobre Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Congresista federal demócrata por Florida Frederica S. Wilson. 
TODA UNA VIDA

Representante federal de Florida Frederica Wilson anuncia que no buscará la reelección al Congreso en 2026

Christopher Delgado, fundador y director ejecutivo de Goliath Ventur, acusado de fraude en Florida. 
INCAUTAN

Hombre de Florida acusado de defraudar $400 millones enfrenta decomiso de mansiones millonarias y autos de lujo

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado en Miami.
MEDIDAS

Departamento de Estado pide a viajeros consultar alertas oficiales antes del verano y del Mundial 2026

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.
FÚTBOL

Atención domiciliaria de Maradona causa cruce de versiones en juicio por su muerte en Argentina