Shakira califica como una catarsis su tema con Bizarrap

La intérprete aseguró que ella, al igual que otras mujeres, soñaba con darle a sus hijos un hogar en el que los padres estuvieran juntos para siempre. Sin embargo, comprendió de una manera amarga que en su caso, ese sueño no sería posible.

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte”, dijo, y añadió que a ella la vida la premió con Sasha y Milan.

Igualmente, la barranquillera alegó que siempre se sintió dependiente emocionalmente de los hombres y también del amor, pero la experiencia que ha vivido en los últimos meses la ha ayudado a ser fuerte y depender solo de sí misma.

“He sido una enamorada del amor. Ahora me siento completa, siento que dependo de mí misma. Para que esa fortaleza sea real, tiene que salir de un duelo, de vivirlo, de aceptarlo, de que la vida no todo tiene que salir bien, y recoger esos pedacitos”, comentó.

Sobre su red de apoyo ante las adversidades que vivió durante el 2022, Shakira señaló que tanto sus familiares, amigos y fanáticos, han sido indispensables para motivarla a continuar.

“Es extraño y cruel como la vida tiene que valerse de estos momentos para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías. Me he sentido realmente apoyada por mi público por una manera que jamás esperé que fueran tan claves para ayudarme a levantar cuando estaba en el piso, que estuve en un buen rato en el piso, me dieron la fuerza para levantarme y decir que estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay”.

Música y desahogo

La colombiana también destacó el poder que tiene la música en ella para expresar sus experiencias a través de ella, lo que se ha convertido no solo en un método para hacer catarsis, también es una terapia. “Mis letras, mis canciones y mi música en general, son más elocuentes que yo misma”, dijo la barranquillera entre risas”.

En ese sentido, alegó que grabar la Sesión #53 fue una experiencia que le significó un antes y un después.

“A esa sesión podrían haberme tomado una foto de antes y después y se notaría la diferencia. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo, necesario para mi propio proceso de sanación y recuperación. Es sentir lo que toca sentir, pero también pensar en lo que se está pensando”, comentó.

Aunque fue señalada por muchos, Shakira también detalló que su hijo Milan fue quien le recomendó hacer una colaboración con el argentino.

“Siempre creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo les escucho. Lo de la Sesión #53 con Biza, es el resultado de una sugerencia de Milan. Milan me dijo: 'Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el Dios argentino'. Y le digo: 'Mira Milan, mira quién me ha escrito'. Y era Bizarrap. Recuerdo que tengo grabado un audio de Milan, que le mandó a mi mánager, en el que le decía: 'Jamy, tienes que hacer que mi madre, por favor, cante con Bizarrap'", comentó.

Resaltó que los dos niños tienen sensibilidad para la música y que Sasha la ayudó en la producción creativa del video de Te Felicito, con Rauw Alejandro; mientras que Milan le dio sugerencias sobre Sesión #53. "Ellos tienen una participación en mi carrera bastante activa, porque tienen buenas ideas. Tienen mucho criterio, opiniones, siempre les escucho, siempre tienen algo que decir", manifestó.