martes 24  de  marzo 2026
MÚSICA

Shakira pospone conciertos en la India por tensiones regionales

La organización del evento subrayó que el bienestar de los fans, de la artista y del equipo de producción es la prioridad en estos momentos

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP

NUEVA DELHI.- La cantante colombiana Shakira ha pospuesto "hasta nuevo aviso" sus dos conciertos previstos para el próximo mes en las ciudades de Bombay y Nueva Delhi debido a las tensiones regionales, marcadas por el conflicto en Oriente Medio y la escalada bélica entre Pakistán y Afganistán.

"Debido a la situación geopolítica imperante y las tensiones regionales, el concierto Feeding India que contaba con la participación de Shakira ha sido pospuesto hasta nuevo aviso", confirmó la plataforma organizadora District, de la empresa india Zomato.

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La organización del evento subrayó que el bienestar de los fans, de la artista y del equipo de producción es la prioridad en estos momentos.

Sin embargo, los seguidores se mostraron críticos en las redes sociales ante la falta de una fecha concreta y la pérdida económica de sus traslados.

"Ya reservé mis billetes de avión desde Calcuta y no son reembolsables", lamentaba un usuario en X, mientras otros cuestionaban quién se haría cargo de los gastos de viaje

Las entradas, que oscilaban entre las 4.000 rupias (unos 46 dólares) para el acceso general y las 24.500 rupias (282 dólares) para las zonas de mayor proximidad al escenario y salas VIP, serán reembolsadas íntegramente a quienes ya las habían adquirido.

Compromiso altruista

La primera actuación tenía lugar el 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course de la financiera ciudad de Bombay, mientras que el segundo espectáculo se celebraba el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, que cuenta con un aforo superior a las 60.000 personas.

A la vez, el comunicado asegura que ya se está trabajando con el equipo de la artista para encontrar una nueva fecha, confirmando que se compartirán actualizaciones tan pronto como estén disponibles.

Los organizadores recalcaron que el evento siempre ha representado "algo más grande" y que su compromiso permanece inalterado, al tratarse de una iniciativa que busca recaudar fondos y concienciar sobre la desnutrición infantil en el país asiático.

El único antecedente de Shakira en el gigante asiático se remonta a 2007, cuando ofreció un concierto en Bombay como parte de su exitosa gira mundial Oral Fixation.

La esperada gira iba a suponer el regreso de la barranquillera a la India tras casi dos décadas de ausencia, siendo también la primera vez que visitaba dos ciudades indias en un mismo tour

FUENTE: EFE

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