sábado 18  de  octubre 2025
Shakira reedita éxitos para Spotify en aniversario de "Pies descalzos" y "Oral Fixation"

En la serie Spotify Anniversaries, Shakira reflexiona y habla sobre la creación de los emblemáticos álbumes

Portada de la serie Anniversary de Spotify dedicada a la música de Shakira.

Portada de la serie Anniversary de Spotify dedicada a la música de Shakira. 

Cortesía/ Spotify
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Con motivo del 30 aniversario de Pies descalzos y Oral Fixation, Shakira reeditó para Spotify canciones incluidas en esos álbumes.

En la serie Spotify Anniversaries, la artista reflexiona, discute el impacto y comparte historias nunca antes contadas sobre la creación de los emblemáticos álbumes. Los episodios también incluyen a la colombiana interpretando nuevas versiones de sus canciones más exitosas.

Los EPs con esos temas reinterpretados se pueden escuchar en Spotify.

Shakira hace un recorrido por los álbumes que definieron su carrera, desde Pies descalzos, que presentó al mundo su composición poética y su sonido latino, hastaOral Fixation, que marcó el crossover de la artista y la consolidó como un fenómeno global.

En el especial de aniversario, Shakira reinterpreta uno de sus éxitos, Hips Don’t Lie, con una presentación poderosa y una historia personal. Junto a Ed Sheeran, Beéle y un ensamble de cuerdas de 14 piezas, da nueva vida a uno de los clásicos que definió su trayectoria.

Ambos álbumes superan los 6.100 millones de reproducciones, lo que prueba que la música de Shakira continúa relevante. En tan solo Estados Unidos, la audiencia ha contribuido a más de 955 millones de reproducciones. Los dos discos resonaron en México, país que supera en reproducciones a cualquier otra nación, incluida su natal Colombia.

Según Spotify, más del 50 por ciento de las reproducciones de Oral Fixation provienen de oyentes menores de 30 años, mientras que la mitad de las reproducciones de Pies descalzos son de oyentes de entre 30 y 44 años, un reflejo de cómo su música tiende puentes generacionales.

Temas
