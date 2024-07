Sheynnis Palacios y Alicia Machado se encuentran en "Top Chef VIP"

Fue en ese momento en el que las reinas compartieron un abrazo fraternal.

"Es un sueño (ser Miss Universo) y la vida me cambió totalmente para siempre", Sheynnis a Machado. “A mí, a mi familia, a Nicaragua entera porque esto fue una luz de esperanza y un momento de celebración para todos y me lo he gozado”, comentó.

Tras sus palabras, la venezolana le comentó que la experiencia del certamen es una oportunidad inigualable.

"Portar esa corona y esa banda es una experiencia que te cambia la vida para siempre”.

La nostalgia de Sheynnis Palacios

La visita de Palacios contó con un momento emotivo por parte del actor costarricense Gary Centeno, quien aprovechó la oportunidad para presentar un plato típico de Nicaragua y que es común en la cocina centroamericana.

Al ver el platillo, Palacios dejó caer unas lágrimas pues recordó cuando junto a su familia los vendía.

"Mi familia y yo hacíamos nacatamales y los vendíamos para poder costearnos diferentes necesidades básicas. También crecí con los nacatamales porque hay una tradición muy importante en mi país que se celebra la patrona de Nicaragua y nosotros hacíamos nacatamales para regalarles a las personas que llegaban a nuestra celebración", comentó.

"Le tengo mucho cariño y amor a los nacatamales; en otros casos son tamales, hallacas y también hojas de plátano. Pero lo que nos une realmente es sinónimo de calor, amor y de familia".