Siachoque: "La pandemia ha mostrado que tengo la razón"

La propuesta de Cathy Santorini llega después de largos meses de espera en los que la actriz se involucró en el proceso de prueba de diseño para encontrar el modelo ideal de espejuelos de sol a los que imprimiría su sello.

“Hace varios meses empezamos a trabajar en el diseño. Escogimos un modelo que me gustara y salimos al mercado con estas primeras. Ya lo estaba esperando y me dije vamos a sacarlo y ya, porque fue un proyecto que había retrasado bastante”, dijo Catherine Siachoque a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Los probaba en mi rostro y en los de mis compañeros de la universidad, sobre todo, Mauricio, un gran amigo mío. Me los llevaba a la universidad y entre todos escogíamos. Algunos me encantaban, pero les quedaban feos a todo el mundo, entonces no podían ser esos”, agregó, entre risas.

Para Siachoque, las gafas son un accesorio que toda mujer deber tener y en gran variedad, porque lucen y complementan el look en cualquier ocasión.

“El tema de los lentes de sol es algo con lo que la gente me identifica mucho, porque me gusta. Ni sé cuantos pares tengo, no los he contado, pero cuando algo me gusta, quiero tenerlo en diferente colores. Y pensé en eso para estos primeros cuatro, que no fueran repetidos para que uno los pueda tener todos”, expuso.

“Creo que una mujer deber tener muchos, nunca son suficiente. Siento que uno con unos buenos lentes queda listo para ir a donde sea, al súper mercado, a llevar a los niños al colegio, a la clínica. Es el accesorio perfecto para la mujer”, añadió.

Siachoque ya contemplaba la idea de emprender algún negocio para compaginar con su nueva vida de estudiante alejada de los sets de grabación. Y había recibido otras ofertas para colaborar con otras marcas, pero está fue la que más la ilusionó.

“Creo que uno debe explorar diferentes cosas en la vida. A mí me han propuesto hacer muchas colaboraciones con marcas, gracias a Dios. Hay cosas que no me han interesado. No he hecho casi colaboraciones, a no ser que me guste mucho, pero este proyecto de lanzar mi línea de gafas me parece lindo”, expresó.

Explorar nuevos rumbos es algo que no pretende dejar de hacer, por eso quiso poner a un lado su faceta como actriz para obtener un título universitario.

“Las mujeres hoy en día nos estamos arriesgando a hacer más cosas. Yo estoy estudiando. Siento que uno tiene que explorar cosas y, a medida que pasa el tiempo más. Y voy a seguir explorando muchas cosas, siento que está bien hacerlo”, afirmó.

Aunque la esposa de Miguel Varoni no ha decido aun qué estudiará, se concentra en sacar buenas notas en los cursos básicos requeridos por la Universidad de Miami antes de que tenga que escoger en qué se graduará.

“Estoy muy feliz, pero es muy duro y la universidad en la que estoy está entre las 40 mejores de EEUU. Y es pesado, pero ahí voy. No niego que a veces digo: Dios mío que hago aquí, por qué no estoy tomando sol. El otro día le hice un chiste a Miguel, le dije: después de esta pandemia, todas van a salir divinas, ejercitadas, negras y yo voy a salir inteligente. Me la paso frente al computador día y noche” contó, entre risas.

“Todavía no sé exactamente cual será la carrera que voy a agarrar. Si tengo problemas para ver que pido en un restaurante o que me pongo, imagínate lo que ha sido escoger la carrera que quiero. He visto 20 diferentes carreras, es que muchísimas cosas me llaman la atención”, agregó.

Ante tantas opciones “interesantes” a elegir, Siachoque podría estar divida entre Ciencias Forenses, el área de Recursos Humanos o manejo de medios.

Tampoco sabría decir si una vez graduada estaría dispuesta a cambiar su carrera actoral por una nueva profesión. Prefiere vivir un día a la vez sin pensar en el mañana, una enseñanza que afirma nos ha dejado la pandemia, pues considera que es inútil planificar.

“Yo siempre he sido de no hacer planes y a la gente le parecía muy extraño que fuera así. Y es horrible decir que uno tiene la razón, pero creo que si alguien ha tenido la razón en todos estos años, he sido yo, porque esta pandemia nos ha servido para darnos cuenta de que no hay que hacer planes a futuro. Hay que vivir hoy y entregar todo hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar”, reflexionó.

“Yo vivo hoy, estudio día y noche. Ahora estoy súper emocionada con el proyecto de mis lentes de sol. Quiero ser exitosa con mi negocio, pero también que la gente esté feliz con ellos puestos”, añadió.

Sobre si volvería a la televisión o se decantaría por un nuevo oficio, comentó:

“Soy apasionada y entrego todo hoy, a futuro no sé; a lo mejor sigo actuando, a lo mejor no. No sé qué va a pasar, pero hoy estoy feliz con lo que estoy haciendo. En cuatro años ya veré lo que haré con mi grado”.