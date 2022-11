Silvestre Dangond: "Hay que seguir los deseos del corazón"

“Miami ha aportado mucho a mi proceso creativo, y esta apuesta por incursionar en el género urbano lo demuestra. Me metí donde no debía, por eso titulé este disco Intruso, pero se siente bien ser un intruso y espero que a la gente le guste”, dijo el intérprete de Cásate conmigo sobre su nueva producción compuesta de 13 temas.

“Las canciones son como la química que hay con las mujeres. Hay mujeres bonitas que no me llaman la atención, pero hay otras que sin cumplir esos cánones establecidos de belleza me pueden atrapar, y así me pasa con las canciones. Hay composiciones maravillosas con la que no conecto, y hay otros temas mucho más sencillos que me atrapan, y con esos me quedo, porque es la única forma en la que yo puedo sustentar algo frente al público si me gusta y me emociona”, confesó el intérprete.

Reorganizando su vida

Con una carrera musical de más de 20 años de trayectoria que sigue en ascenso, el artista ganador del Latin Grammy sigue explorando nuevas facetas y esta vez disfruta del éxito de su rol protagónico en la bioserie sobre la vida de Leandro Díaz [1928-2013], cantautor, compositor y músico colombiano reconocido como uno de los baluartes y símbolos del vallenato, quien fue diagnosticado con ceguera al nacer.

“Leandro Díaz es un personaje tan lindo que hay cosas de él que no las voy a soltar nunca. Hay cosas suyas que van a vivir en mí siempre, porque hubo momentos en los que sentí que Leandro despertó en mí emociones que no sabía que tenía adentro y que el hecho de interpretarlo hizo que afloraran”, dijo el cantante.

“Interpretarlo me dio más seguridad. El hecho de cerrar los ojos me hizo aprender a desarrollar más el olfato, el gusto, el tacto, me ayudó a redimensionar mejor los espacios”, dijo Dangond, quien asegura que los artistas tienen tres vidas: “La pública, la privada, y la secreta. Y la secreta se lleva hasta la tumba”.

A raíz del éxito de la serie, y consultado sobre los rumores de una bioserie de su propia vida, el cantante y exponente del vallenato declaró:

“La propuesta de la serie sobre mi vida está sobre la mesa, pero en este momento no la haría porque estoy disfrutando el éxito de este proyecto de Leandro. Tengo tantas cosas y proyectos que a veces no sé ni por dónde empezar. Si me preguntas qué tengo pensado o planificado, estoy en cero. Hace unos días dejé el personaje de Leandro y tengo que reorganizarme. Tengo la vida hecha un despelote y debo volver a comenzar”, reflexionó.

Sobre el nuevo álbum

Feliz del resultado y la acogida de su nuevo disco Intruso, y de la participación de su hijo Mónaco Dangond, de quien se siente “sumamente orgulloso”, comentó:

“El mejor consejo que le puedo dar a mi hijo es que viva, y que no le corte las alas a su edad. Que viva todos los procesos que un joven y adolescente debe experimentar para tener algo que contar. Cuando sea mayor de edad va a escribir, cantar y producir mejor si es capaz de interpretar sus propias experiencias”, dijo el cantautor, quien también aprovechó para enviar un poderoso mensaje a los jóvenes.

“Los sueños se logran con convicción, paciencia, seguridad y siguiendo los deseos reales de su corazón. Cuando uno es capaz de escuchar a su ser más interno la vida comienza a brillar”, finalizó.

Silvestre Dangond presentó a Mónaco en mayo al mundo artístico con el tema No tenemos la culpa, que grabaron juntos.

Actualmente el artista colombiano se encuentra en una gira internacional, que durante los próximos meses lo llevará a varias ciudades de los Estados Unidos y Canadá.

Para más información sobre la gira de conciertos, visite silvestredangond.com.