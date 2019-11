Siudy Garrido declara su amor al flamenco con "Bailaora"

Con Bailaora, la venezolana muestra esa recorrido artístico a través del cual ha alcanzado plenitud en la danza, que describe como “un arte vivo” en constante movimiento.

“La obra no busca contar cómo me convertí en bailaora, sino todo el proceso de creación y evolución de la bailaora a través de los años. Yo tuve la suerte de descubrir mi vocación a muy temprana edad. Sin embargo, desde que me consideré una bailaora profesional y comencé a trabajar como tal, hasta el día de hoy, he vivido una evolución y crecimiento bastante particular, más aun cuando a la trayectoria profesional le sumas todas las influencias de mi realidad geográfica y cultural”, destacó Garrido.

“El flamenco es un arte que constantemente exige más y más, nunca dejas de aprender de él. Es un arte vivo, que está alimentándose de todo lo que lo rodea. Es mi forma de comunicarme, de expresar lo que quiero decir, es como respirar”, añadió.

Si bien el flamenco inspira todo tipo de sensaciones, con esta pieza Garrido reflexiona sobre los temores y el valor para desafiarlos.

“El flamenco despierta en mí todas las emociones: respeto, admiración, pasión, amor, dolor, alegría, seducción. Es un arte sumamente intenso, puede tocar prácticamente todas las emociones del ser humano, es visceral y honesto, no caben las mentiras”, expuso.

“La mayor reflexión de Bailaora es sobre los miedos y la valentía de afrontarlos, y perseguir los instintos para llegar a la plenitud absoluta”, agregó.

El espectáculo contará con 16 artistas en escena, entre músicos y bailaoras. La música fue concebida por Juan Parrilla y Manuel Fernández, con la colaboración especial del guitarrista español José Luis de La Paz.

Además de exponer el bagaje cultural y artístico de Garrido, el show resalta la esencia femenina de la mujer luchadora que se vale del arte para salir adelante o de quien se atreve a romper los parámetros.

“Es un espectáculo que encarna una visión muy personal de la evolución del flamenco, desde mi propia realidad geográfica, influencias culturales y artísticas. Es la historia de aquel que busca cambiar de piel y evolucionar, seguir el palpitar de su corazón, aunque eso implique ir en contra de lo preestablecido. Es un espectáculo muy femenino, que muestra la mujer guerrera que tiene como única arma su propio arte. Una ruta emocional a través del baile y la música, absorbiendo experiencias atemporales que se convierten en un despertar artístico”, manifestó.

Se trata de una puesta en escena con la que la coreógrafa cierra con broche de oro un año significativo en su carrera.

En febrero, Siudy Flamenco Company se convirtió en la primera compañía venezolana en su clase en competir en World of Dance, que NBC trasmitió con Jennifer López como parte del jurado.

“Este año ha sido realmente maravilloso. Además de participar en World of Dance, tuve la dicha de presentar mi versión del Amor Brujo de Falla, junto a la filarmónica de Los Angeles en el Hollywood Bowl, en California, ante una audiencia de más de 10.000 personas, en el verano. También tuvimos una gira de mi otro espectáculo, Flamenco Íntimo. Y para cerrar el 2019, el estreno de mi nueva obra, Bailaora. Ha sido un año lleno de sorpresas y mucho trabajo”, contó.

“Fue una experiencia muy enriquecedora y, sobre todo, fue un gran reto mostrar arte flamenco en un reality show a nivel nacional en EEUU, poder medir tu arte junto a los mejores bailarines de danza del mundo, y de otros géneros mucho más populares como el contemporáneo y la danza urbana. El mayor aprendizaje estuvo en la producción y la constante exigencia de excelencia del programa, y el intercambio con tantos coreógrafos de diferentes nacionalidades y disciplinas, todos, además, de un nivel extraordinario”, añadió sobre las enseñanzas que les dejó esa competencia de baile.

Sobre cómo fue haber conocido a la Diva del Bronx durante su participación en World of Dance, Garrido comentó:

“Tuve la oportunidad de conocerla e intercambia con ella como jurado después de cada performance, al igual que todos los que participan en el programa. Y definitivamente es una mujer que trasmite excelencia y rigurosidad, también se ve que le encanta el flamenco. En general, toda la producción del programa es sumamente positiva y exigente, pero sí, definitivamente hay que seguir trabajando en dar a conocer el arte flamenco en EEUU”.

Para el próximo año le esperan nuevos horizontes, que le permitirán exhibir su trabajo en la gran pantalla.

“En el 2020 tendremos una gira con Bailaora y el estreno del documental de Entre Mundos, la obra que colocamos, en 2011, en Off Broadway New York. El documental se estrenará en el Miami Film Festival. Esto nos tiene súper emocionados, porque muestra el gran trabajo de la compañía desde sus inicios”.