Siudy Garrido: "Miami se ha convertido en mi hogar artístico"

En charla con DIARIO LAS AMÉRICAS, Siudy Garrido contó cómo este espectáculo es un parteaguas en su exitosa carrera y qué podrá ver el público que asista al teatro.

-Bailaora, mis pies son mi voz lo dice todo. ¿Para ti, como bailaora, el flamenco es hablar con los pies, con el cuerpo?

Como lo dice el título, para mí, personalmente —no me gusta generalizar que el flamenco sea de esa forma— los pies o el zapateo ha sido una herramienta de comunicación con la que siempre me he sentido muy cómoda desde pequeña. Crecí en Venezuela y aunque vengo de una familia que se ha dedicado al flamenco, pues estaba muy lejos de lo que es, digamos, la tradición, de lo que es el cante, la guitarra. Y siempre el elemento percusivo era la manera de mantenerme más conectada con el arte flamenco.

Por eso, además que desde pequeña he tenido facilidad con los pies y la parte rítmica, siempre ese ha sido el lugar donde me siento más cómoda dentro del baile flamenco. Cada vez que quiero comenzar alguna nueva coreografía, casi siempre empieza desde el sonido de mis pies. Y en este espectáculo es la ruta emocional de mi trayectoria como creadora, como coreógrafa, es un título que le queda como anillo al dedo, porque habla justamente de cómo el centro coreográfico y de composición musical nace desde mis pies.

-En la gira te presentarás en países que significan mucho para ti, Venezuela, Estados Unidos…

Definitivamente mis raíces latinoamericanas están siempre muy presentes en lo que me gusta, en los colores artísticos que uso en mi forma de expresión, pero también me siento una ciudadana del mundo. Desde muy joven he estado fuera de mi país, desde los 16 años que empecé a vivir en España, en Estados Unidos, en Venezuela. Y obviamente todas esas influencias culturales salen a flote a la hora de expresarme. Siempre he sido una gran admiradora de los espectáculos de Broadway, de los musicales de Disney, y al mismo tiempo una gran aficionada al flamenco puro, pero también he estudiado contemporáneo, me gusta el jazz, la música latina.

Siempre he sido muy curiosa artísticamente, y al final todo ese estudio de alguna manera sale a flote. Creo que soy una artista del mundo, y quiero seguir nutriéndome de las artes del mundo y llevarlas a mi terreno, que es el flamenco.

-Con este show te convertiste en única en tu género en recibir dos nominaciones a los Latin Grammy, en las categorías Mejor video de larga duración (producido por el Adrianne Arsht Center y el director Pablo Croce), y Mejor diseño de empaque. ¿Qué significa eso para ti?

Recibir este tipo de reconocimiento es una validación al trabajo y la trayectoria de tantos años. Bailaora, mis pies son mi voz es la obra más retadora que he montado, porque nace de un punto muy personal, de mucha honestidad, que se da cuando los artistas tenemos la valentía de abrirnos y mostrar ese camino vivido con orgullo.

Recibir una nominación además en un ámbito tan diferente de aquel en el que normalmente me muevo, que son los teatros —y esto es algo más dirigido a la música— pues es realmente muestra de la apertura que está teniendo este espectáculo, que abre nuevas puertas tanto para el arte flamenco como para el mundo teatral. Fue una gran emoción recibir esas nominaciones.

-Bailaora, mis pies son mi voz es un espectáculo de altos quilates, con impresionantes vestuarios, una coreografía premiada, un formato de danza-teatro y la excelencia en el diálogo entre música y bailaores.

Bailaora es un espectáculo de muchos artistas en escena, un cuerpo de baile de seis bailaoras extraordinarias que además han tenido que entrenarse en las diferentes disciplinas del baile flamenco para sacar adelante el show, trabajan con bata de cola, con abanicos, hay un número incluso en que manejan un arma de origen asiático dentro de una seguidilla flamenca. Entonces también es muy retador para todo el elenco.

La música tiene destellos culturales de todas esas vivencias artísticas que he tenido. Es un espectáculo muy demandante y para mí es una de las obras más importantes de mi trayectoria.

-Y además te presentas en Miami en un teatro tan majestuoso como el Adrienne Arsht Center, con el apoyo del departamento de Cultura de Miami-Dade y en alianza con la compañía de promoción Loud And Live.

Miami se ha convertido en mi hogar artístico. Particularmente el Arsht Center, institución de la que desde el 2019 soy partner, se ha convertido en mi casa. Llevo 10 años presentándome consecutivamente presentándome ahí. Y este año, venir de la mano de Loud And Live para las funciones de Miami y Orlando también es muestra de ese apoyo artístico, de ese arraigo que estamos teniendo en la Florida y de cómo el flamenco es un arte que puede llegar cada vez a más audiencias y cruzar esas fronteras.

Me siento en uno de los momentos más plenos, artísticamente hablando: tengo la juventud de un lado, pero al mismo tiempo la madurez de los años recorridos, casi 20 años, y eso se nota en el espectáculo, esa fuerza y esa plenitud. Es un momento fascinante de mi trayectoria artística y estoy muy agradecida de todo lo que me rodea en este momento.

Fechas de la gira

17 de junio. Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center, Miami, EEUU.

22 de junio. Steinmetz Hall del Dr Phillips Center, Orlando, EEUU.

24 de junio. Teatro Sánchez Aguilar, Guayaquil, Ecuador.

Las entradas se pueden encontrar en siudyflamenco.org.