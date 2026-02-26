jueves 26  de  febrero 2026
TELEVISIÓN

"Love Story": 4 detalles que no aparecen en la serie sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette

La nueva serie de Ryan Murphy explora el romance entre el hijo del presidente John F. Kennedy y la primera dama, Jackie Kennedy, y su esposa, Carolyn

Este archivo del 1 de mayo de 1999 muestra a John F. Kennedy Jr. y a su esposa Carolyn Bessette al salir al final de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 1 de mayo.&nbsp;

Este archivo del 1 de mayo de 1999 muestra a John F. Kennedy Jr. y a su esposa Carolyn Bessette al salir al final de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 1 de mayo. 

AFP / Archivo / Manny Ceneta
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette es la nueva serie de Disney+ que está causando furor en las redes sociales. La primera entrega de la antología Love Story de Ryan Murphy explora el romance entre el hijo del presidente John F. Kennedy y la primera dama, Jackie Kennedy, y su esposa, Carolyn.

La miniserie de nueve episodios, inspirada en el libro de Elizabeth Beller, Érase una vez: La cautivadora vida de Carolyn Bessette-Kennedy narra la historia de amor de una de las parejas más mediáticas y populares de finales de los noventa.

Lee además
Hilary Duff asiste a la 5.ª Gala Anual del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas el 18 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California. 
DUELO

Hilary Duff reacciona al fallecimiento de coestrella de "Lizzie McGuire"
56 Days es una historia llena de erotismo, suspenso y violencia.  video
CINE

Karla Souza nos revela su cara oculta en la serie "56 Days"
Embed

Si bien está basada en hechos reales, algunas partes se modificaron, dramatizaron o eliminaron para hacerla más interesante para los espectadores. Estos son los detalles que quedaron por fuera:

Bessette pensó que JFK Jr. llevó a otra mujer a una de sus citas

En Love Story, Bessette y JFK Jr. se conocen en una recaudación de fondos y parecen conectar al instante. Sin embargo, Bessette no le da su número a John Jr. y, en cambio, le sugiere que la encuentre en el trabajo. JFK Jr. aparece inesperadamente en Calvin Klein y le pide a Bessette que le pruebe un traje. Ella acepta una cita en un restaurante indio de Nueva York.

Si bien la serie incluye cómo JFK Jr. no la impresionó inicialmente (ella inicialmente rechazó la invitación y luego él llegó tarde a la cena), omite detalles de su primera cita.

"Ella no creía que él fuera en serio. Él no podía creer que ella lo rechazara. Nunca antes había sucedido", recordó un amigo cercano en 2014.

Después de que JFK Jr. finalmente la conquistara lo suficiente como para tener una primera cita, se encontraron de nuevo en una cena de gala, según cuenta su amiga MJ Bettenhausen en el libro de Beller. Al igual que Bessette no se impresionó con la tardanza de JFK Jr. en el desfile, tampoco se emocionó al pensar que JFK Jr. había traído una cita a la gala.

"Sentada a su lado estaba otra mujer que Carolyn confundió con su cita, o en realidad lo era", dijo Bettenhausen.

Carolyn se negó a verlo después y solo cambió de opinión cuando se volvieron a ver en otro evento benéfico y reencontraron su amistad.

JFK Jr. y Daryl Hannah

En la serie, después de que JFK Jr. y Bessette se conocen y coquetean en la gala, él regresa a su apartamento de Nueva York donde lo recibe su novia intermitente, la actriz Daryl Hannah.

A lo largo de la serie, Hannah reaparece con frecuencia en su vida, lo que representa los altibajos de su relación. En un momento dado, durante una pausa, él saldría con Bessette, pero ella cortaría la comunicación tras ver una foto de Hannah y JFK Jr. reunidos en un evento.

Después del tercer episodio, JFK Jr. y Hannah terminarían su relación debido a la desaprobación de la madre de él. Tras su separación de Hannah y la muerte de su madre, él iría al apartamento de Bessette y comenzaría su relación romántica.

En realidad, JFK Jr. y Hannah mantuvieron un vínculo complejo durante cinco años, y su relación coincidió con la de Bessette. La expareja salió intermitentemente desde 1989 hasta 1994, pero él ya había desarrollado una profunda conexión con Bessette tres años antes de su ruptura definitiva.

El arrepentimiento de JFK Jr.

En Love Story, JFK Jr. y Bessette fueron amigos íntimos hasta la muerte de su madre en mayo de 1994. Poco después, JFK Jr. fue en bicicleta bajo la lluvia al apartamento de Bessette y su relación se tornó romántica por primera vez.

Sin embargo, algunos amigos han dicho que ambos tuvieron una relación antes de 1994. Durante los tres años previos a la muerte de su madre, JFK Jr. nunca le presentó a Bessette a Jackie; la serie lo presenta como debido a que seguía saliendo con Hannah.

Sin embargo, en realidad, JFK Jr. y Bessette ya habían estado juntos, porque, según se dice, a ella le "molestaba" no haber conocido nunca a Jackie. Después de que la pareja se casara en 1996, JFK Jr. aparentemente lamentó su decisión.

JFK Jr. y Bessette se separaron debido a una carta anónima

En el cuarto episodio, la relación entre JFK Jr. y Bessette se enfrenta a una dura prueba cuando él recibe una carta anónima, alegando que Carolyn estaba obsesionada con él antes de conocerlo, que salía con varias personas, consumía drogas y era una fiestera.

JFK Jr. le muestra la carta a Bessette, y ella, enfadada, rompe con él e ignora todas sus llamadas. Sin embargo, la serie muestra que, tras aparecer repentinamente en su apartamento, se reconcilian y se declaran su amor.

En la vida real, JFK Jr. recibió una carta anónima similar, pero causó mucho más daño a su relación de lo que se muestra en la serie. En Érase una vez, Beller afirmó que JFK Jr. recibió la carta mucho antes alrededor de 1992, cuando aún mantenía un vínculo intermitente con Daryl Hannah.

Según se informa, JFK Jr. le contó esto a Bessette, lo que condujo a una intensa ruptura. Fuentes aseguran que Bessette no le devolvió las llamadas durante un año y empezó a salir con el modelo Michael Bergin, interpretado por Noah Fearnley en la serie.

Para 1993, según Beller, John convenció a Carolyn de intentarlo de nuevo.

Temas
Te puede interesar

Roberto Romano: "Lo más desafiante fueron las escenas de acción"

Muere a los 53 años Eric Dane, actor de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”

Miley Cyrus anuncia especial por 20 aniversario de "Hannah Montana"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista
Política

El Fiscal y el Defensor del Pueblo renuncian a sus cargos a menos de dos meses de la caída de Maduro

Imagen de referencia del servicio de a Guardia Costera cubana 
URGENTE

Guardacosta cubana ultima a tripulantes de lancha rápida de EEUU en aguas próximas a la isla

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Conflicto internacional

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, durante el debate del programa de reembolso. 
REEMBOLSO HISTÓRICO

Hialeah aprueba $1.2 millones en cheques de alivio a dueños de viviendas seniors sin subir impuestos

Te puede interesar

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
TENSIÓN

Díaz-Canel esgrime defensa nacional tras ataque de guardacostas cubano a lancha civil de EEUU
James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Tara J. Hemmer es vicepresidenta sénior y directora de sostenibilidad de Waste Management
SEGUNDA OPORTUNIDAD

Inauguran moderna planta de reciclaje en Pembroke Pines, sur de Florida

María Corina Machado delineó siete aspectos de acción en sus palabras del 19 de enero de 2025. 
ACOSO

María Corina Machado denuncia que el régimen chavista confisca vivienda de su asistente personal