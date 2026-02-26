"Love Story": 4 detalles que no aparecen en la serie sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette

Este archivo del 1 de mayo de 1999 muestra a John F. Kennedy Jr. y a su esposa Carolyn Bessette al salir al final de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 1 de mayo.

MIAMI.- Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette es la nueva serie de Disney+ que está causando furor en las redes sociales. La primera entrega de la antología Love Story de Ryan Murphy explora el romance entre el hijo del presidente John F. Kennedy y la primera dama, Jackie Kennedy, y su esposa, Carolyn.

La miniserie de nueve episodios, inspirada en el libro de Elizabeth Beller, Érase una vez: La cautivadora vida de Carolyn Bessette-Kennedy narra la historia de amor de una de las parejas más mediáticas y populares de finales de los noventa.

Si bien está basada en hechos reales, algunas partes se modificaron, dramatizaron o eliminaron para hacerla más interesante para los espectadores. Estos son los detalles que quedaron por fuera:

Bessette pensó que JFK Jr. llevó a otra mujer a una de sus citas

En Love Story, Bessette y JFK Jr. se conocen en una recaudación de fondos y parecen conectar al instante. Sin embargo, Bessette no le da su número a John Jr. y, en cambio, le sugiere que la encuentre en el trabajo. JFK Jr. aparece inesperadamente en Calvin Klein y le pide a Bessette que le pruebe un traje. Ella acepta una cita en un restaurante indio de Nueva York.

Si bien la serie incluye cómo JFK Jr. no la impresionó inicialmente (ella inicialmente rechazó la invitación y luego él llegó tarde a la cena), omite detalles de su primera cita.

"Ella no creía que él fuera en serio. Él no podía creer que ella lo rechazara. Nunca antes había sucedido", recordó un amigo cercano en 2014.

Después de que JFK Jr. finalmente la conquistara lo suficiente como para tener una primera cita, se encontraron de nuevo en una cena de gala, según cuenta su amiga MJ Bettenhausen en el libro de Beller. Al igual que Bessette no se impresionó con la tardanza de JFK Jr. en el desfile, tampoco se emocionó al pensar que JFK Jr. había traído una cita a la gala.

"Sentada a su lado estaba otra mujer que Carolyn confundió con su cita, o en realidad lo era", dijo Bettenhausen.

Carolyn se negó a verlo después y solo cambió de opinión cuando se volvieron a ver en otro evento benéfico y reencontraron su amistad.

JFK Jr. y Daryl Hannah

En la serie, después de que JFK Jr. y Bessette se conocen y coquetean en la gala, él regresa a su apartamento de Nueva York donde lo recibe su novia intermitente, la actriz Daryl Hannah.

A lo largo de la serie, Hannah reaparece con frecuencia en su vida, lo que representa los altibajos de su relación. En un momento dado, durante una pausa, él saldría con Bessette, pero ella cortaría la comunicación tras ver una foto de Hannah y JFK Jr. reunidos en un evento.

Después del tercer episodio, JFK Jr. y Hannah terminarían su relación debido a la desaprobación de la madre de él. Tras su separación de Hannah y la muerte de su madre, él iría al apartamento de Bessette y comenzaría su relación romántica.

En realidad, JFK Jr. y Hannah mantuvieron un vínculo complejo durante cinco años, y su relación coincidió con la de Bessette. La expareja salió intermitentemente desde 1989 hasta 1994, pero él ya había desarrollado una profunda conexión con Bessette tres años antes de su ruptura definitiva.

El arrepentimiento de JFK Jr.

En Love Story, JFK Jr. y Bessette fueron amigos íntimos hasta la muerte de su madre en mayo de 1994. Poco después, JFK Jr. fue en bicicleta bajo la lluvia al apartamento de Bessette y su relación se tornó romántica por primera vez.

Sin embargo, algunos amigos han dicho que ambos tuvieron una relación antes de 1994. Durante los tres años previos a la muerte de su madre, JFK Jr. nunca le presentó a Bessette a Jackie; la serie lo presenta como debido a que seguía saliendo con Hannah.

Sin embargo, en realidad, JFK Jr. y Bessette ya habían estado juntos, porque, según se dice, a ella le "molestaba" no haber conocido nunca a Jackie. Después de que la pareja se casara en 1996, JFK Jr. aparentemente lamentó su decisión.

JFK Jr. y Bessette se separaron debido a una carta anónima

En el cuarto episodio, la relación entre JFK Jr. y Bessette se enfrenta a una dura prueba cuando él recibe una carta anónima, alegando que Carolyn estaba obsesionada con él antes de conocerlo, que salía con varias personas, consumía drogas y era una fiestera.

JFK Jr. le muestra la carta a Bessette, y ella, enfadada, rompe con él e ignora todas sus llamadas. Sin embargo, la serie muestra que, tras aparecer repentinamente en su apartamento, se reconcilian y se declaran su amor.

En la vida real, JFK Jr. recibió una carta anónima similar, pero causó mucho más daño a su relación de lo que se muestra en la serie. En Érase una vez, Beller afirmó que JFK Jr. recibió la carta mucho antes alrededor de 1992, cuando aún mantenía un vínculo intermitente con Daryl Hannah.

Según se informa, JFK Jr. le contó esto a Bessette, lo que condujo a una intensa ruptura. Fuentes aseguran que Bessette no le devolvió las llamadas durante un año y empezó a salir con el modelo Michael Bergin, interpretado por Noah Fearnley en la serie.

Para 1993, según Beller, John convenció a Carolyn de intentarlo de nuevo.