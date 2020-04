Sony Pictures y Marvel Studios retrasan algunos estrenos

El retraso de la tercera película en solitario de "Spider-Man" motivó a un reajuste en el calendario de lanzamiento de otras películas del Universo Cinematográfico Marvel del que el personaje encarnado por Tom Holland forma parte desde su debut en "Capitán América: Civil War".

Así, este efecto dominó arácnido afecta a "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la secuela de la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch que estará dirigida por Sami Raimi y que se retrasa de noviembre de 2021 hasta finales de marzo de 2022.

También cambia de fecha de estreno la cuarta película de "Thor" protagonizada por Chris Hemsworth. "Thor: Love and Thunder", dirigida por Taika Waititi, se adelanta una semana, pasando del 18 de febrero de 2022 hasta el 11 de febrero.

De esta manera, el calendario de estreno de películas Marvel para los próximos años que de la siguiente manera:

"Black Widow" - Noviembre de 2020

"The Eternals" - Febrero de 2021

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" - Mayo de 2021

"Spider-Man 3" - Noviembre de 2021

"Thor: Love and Thunder" - Febrero de 2022"

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness"- Marzo de 2022

!Black Panther 2" - Mayo de 2022

"Capitana Marvel 2" - Julio de 2022