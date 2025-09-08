Sophie Turner sorprende con transformación para ser Lara Croft

MIAMI.- La actriz Sophie Turner , recordada mundialmente por su papel de Sansa Stark en Game of Thrones, está lista para dar un nuevo paso en su carrera al convertirse en la próxima Lara Croft en la serie de Tomb Raider que prepara Amazon Prime Video bajo la dirección creativa de Phoebe Waller-Bridge.

La producción tiene previsto iniciar su rodaje el 19 de enero de 2026, y Turner ya comenzó a compartir los avances de su preparación física. En sus redes sociales, la actriz publicó imágenes en las que luce un marcado entrenamiento, con abdominales definidos y una musculatura atlética que despertó comentarios inmediatos sobre su transformación para el exigente rol de la icónica arqueóloga.

En declaraciones recientes, Turner expresó la emoción que siente al asumir el reto: “Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander)… ¡Tengo muchas ganas de que vean lo que tenemos preparado!”.

Gran expectativa

El proyecto ha levantado gran expectativa, no solo por el regreso televisivo de la saga, sino también por el equipo detrás de cámaras. La serie contará con Jonathan Van Tulleken como director y productor ejecutivo, y con Chad Hodge como co-showrunner, acompañando a Waller-Bridge en la construcción de esta nueva etapa de Tomb Raider.

A pesar de rumores previos sobre una posible cancelación, Amazon reafirmó su compromiso con la producción, que busca relanzar la franquicia en la pantalla chica con un estilo renovado, más arriesgado y cercano a las últimas entregas de los videojuegos.

Con su entusiasmo, dedicación y el respaldo de un equipo creativo sólido, Sophie Turner se perfila para dar vida a una de las heroínas más queridas y reconocibles del cine y los videojuegos, en lo que promete ser una de las apuestas televisivas más esperadas de 2026.