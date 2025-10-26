domingo 26  de  octubre 2025
Sotheby's vende cuadro de Modigliani por 31 millones de dólares en París

En la subasta también salió a la venta un retrato que el artista hizo del escritor Raymond Radiguet, que finalmente fue subastado por 10,6 millones de euros

La pintura Busto de Elvira de Amedeo Modigliani.



Captura de pantalla/Instagram/@sothebys

PARÍS.- Un retrato realizado por Amedeo Modigliani fue subastado este viernes en París por 27 millones de euros (31 millones de dólares), gastos incluidos, lo que constituye un récord para una obra del artista italiano vendida en Francia, anunció la casa Sotheby's.

La pintura Busto de Elvira, realizada entre 1918 y 1919, retrata a una joven originaria de la localidad francesa de Cagnes-sur-Mer, cuyo rostro aparece en varias obras del artista.

El precio de la obra había sido estimado en un rango entre 5,5 y 7,5 millones de euros.

Otras piezas

En la subasta también salió a la venta un retrato que el artista hizo del escritor Raymond Radiguet, que finalmente fue subastado por 10,6 millones de euros (12,3 millones de dólares), gastos incluidos, indicó Sotheby's.

Durante la jornada también fue vendido el cuadro La magia negra del artista belga René Magritte por 10,7 millones de euros (12,4 millones de dólares).

Se trató de un récord para un cuadro de esta serie de Magritte, en el que se ve un cuerpo femenino, representado mitad en el cuerpo y la otra mitad fundido en el cielo, indicó Sotheby's a la AFP.

El lienzo, pintado en 1934 y adquirido directamente al artista en 1935 por sus antiguos propietarios, es la primera versión de esta serie, cuyo valor se estimaba entre cinco y siete millones de euros (5,8 y 8,1 millones de dólares).

El anterior récord de subasta para un Magia negra se alcanzó en 2015 en Christie's, en Nueva York, con un precio de 6,7 millones de dólares, precisó.

FUENTE: AFP

