Spotify celebra legado de Karol G con episodio especial de "Billions Club"

MIAMI.- Spotify lanzó un nuevo episodio de su serie digital, Billions Club: The Series, con Karol G como la gran protagonista. La serie, que celebra a los artistas que logran superar el impresionante hito de los mil millones de reproducciones, rinde homenaje a la trayectoria de la colombiana, consolidándola como una de las figuras más influyentes de la música latina.

El episodio lleva a los fans a una peluquería en Nueva York, un espacio donde la estética y la música se entrelazan. Mientras se arreglaba el cabello, la Bichota reflexionó sobre las etapas más icónicas de su carrera, representadas por sus famosos cambios de color de pelo.

Desde el tono pastel de su éxito global Tusa, pasando por sus vibrantes eras en turquesa, rojo y rosa, el espacio se convierte en un museo personal donde ocho de sus placas de mil millones de reproducciones están integradas de forma creativa como espejos y recipientes de tinte.

Durante el episodio, Karol G profundiza en la historia detrás de sus himnos más grandes, incluyendo: China, Amargura, TQG con Shakira, Tusa, Si Antes te Hubiera Conocido, Qlona con Peso Pluma, Provenza y Mamiii con Becky G.

Mensaje

Más allá de las cifras y los récords, este estreno es un tributo a sus seguidores. Karol aprovechó este espacio para reconocer que el motor de su éxito es la conexión inquebrantable con su audiencia.

En un momento de profunda honestidad, la artista dedicó unas palabras a quienes han estado con ella en cada paso.

"A mis fanáticos les quiero decir que los amo y les agradezco cada minuto que han escuchado mi música. Y más allá de eso, agradecerles el amor que me regalan porque han hecho que esta mujer se llene de seguridad y motivación para hacer lo que hago. Es un círculo que se devuelve en canciones", expresó.

El nuevo episodio de Billions Club: The Series ya está disponible en YouTube.