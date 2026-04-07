martes 7  de  abril 2026
MÚSICA

Spotify confirma fecha de estreno de Bad Bunny en el Billions Club

El estreno de esta producción llega dos meses después de que Bad Bunny hiciera historia en el espectáculo del Super Bowl

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

Bad Bunny se presenta en el escenario de los Premios de la Música iHeartRadio 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el 17 de marzo de 2025.

AFP/Kevin Winter
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Los seguidores de Bad Bunny no tendrán que esperar más para ver el performance del astro puertorriqueño en el Billions Club de Spotify. La plataforma musical confirmó que el concierto, grabado durante la gira de Benito en Asia, se estrena el 8 de abril.

Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film expone a Benito cantando 17 de sus éxitos, entre los que destaca temas de su último álbum como DtMF, BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL y EoO, en el Tipstar Dome Chiba el 7 de marzo.

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El espectáculo es el primero en ser grabado en la región y revolucionó cuando el Conejo Malo presentó una versión en salsa de MIA con Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos. "Otros momentos destacados incluyeron Yonaguni, durante la cual los fanáticos cantaron la letra en japonés, y una aparición sorpresa de Jowell & Randy para interpretar Safaera", reseña Billboard.

Hito

El estreno de esta producción llega dos meses después de que Bad Bunny hiciera historia en el espectáculo del Super Bowl, posicionándose como el más visto en la historia.

Según datos de coproductor Roc Nation, la actuación de Benito estableció un récord de audiencia global con 4.157 millones de vistas en las primeras 24 horas, sumando transmisiones globales y estadounidenses, además de YouTube y otras plataformas digitales.

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